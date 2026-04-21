Armement: un achat massif attendu aux USA sous l'impulsion de Trump

En ce mois d’avril 2026, la Marine américaine a présenté au Congrès une nouvelle demande budgétaire militaire pour l’exercice 2027 à venir. Les responsables militaires souhaitent effectivement financer l’achat de 676 missiles intercepteurs dont 136 SM-3 Block IIA et 540 SM-6.

L’objectif affiché par l’armée US est de renforcer les capacités aériennes et antimissile de la flotte, dans un contexte de tensions internationales, avec notamment le conflit en Iran ainsi que la guerre qui continue de faire rage en Ukraine. N’oublions pas non plus les tensions commerciales et politiques que Washington entretient avec Pékin et qui pèsent sur le monde.

L’armée américaine souhaite invesitr pour muscler sa défense

Le coût global du programme s’annonce élevé. Pour les seuls missiles SM-6, la facture pourrait atteindre près de 4,33 milliards de dollars. Plus spécifiquement, le financement serait réparti entre le budget principal et un projet de loi complémentaire qui doit encore être voté par les élus. Onéreux, les SM-6 représentent les systèmes de défense les plus avancés. Leur portée dépasse les 370 kilomètres.

Publicité

En ce qui concerne les SM-3 Block IIA, leur financement relèvent de l’Agence de défense antimissile. Ils sont surtout utilisés dans le cadre de frappes de plus grande distance, avec une portée d’interception qui dépasse 1 000 kilomètres. Un projet techniquement exceptionnel qui résulte d’une coopération industrielle rondement menée, entre les États-Unis et le Japon.

Washington entend faire face aux tensions internaitonales

Si les États-Unis ne sont pas directement ciblés, les tensions internationales poussent le gouvernement à vouloir investir pour muscler la défense. On se souvient d’ailleurs de la volonté du gouvernement américain, de déployer une sorte de “Dôme de Fer” au-dessus du pays, pour assurer la défense de la population et des infrastructures. Ces SM-6 et 3 Block IIA s’inscrivent dans cette même rhétorique et démontrent la volonté de la Maison-Blanche de ne pas laisser de place au hasard, en maîtrisant le moindre des aspects de sa défense, sur place ou à l’étranger, pour protéger ses intérêts.