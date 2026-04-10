Bénin : A Cotonou, Djogbénou fait une promesse à Wadagni et appelle à la confiance

Le duo candidat formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata a poursuivi sa campagne électorale vendredi 10 avril 2026 à Midombo, dans la ville de Cotonou. À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, a pris la parole devant une foule mobilisée. La rencontre s’inscrit dans la dernière phase de la campagne précédant le scrutin présidentiel du 12 avril. Plusieurs responsables politiques ont successivement appelé les électeurs à participer massivement au vote.

Devant les militants et sympathisants réunis à Midombo, Joseph Djogbénou a insisté sur la nécessité d’une forte participation. Il a exhorté les populations à se rendre aux urnes, en mettant en avant les enjeux liés aux attentes sociales et économiques.

Dans son intervention, il a rappelé que le vote devait répondre aux préoccupations des citoyens et aux revendications exprimées au sein de la population. L’appel s’inscrit dans une dynamique de mobilisation générale observée dans les derniers jours de la campagne. Cette prise de parole intervient alors que les candidats multiplient les déplacements pour consolider leur base électorale avant la clôture officielle de la campagne.

Publicité

Une déclaration de soutien et d’engagement

Le président de l’Assemblée nationale a également tenu à adresser un message personnel au candidat Romuald Wadagni. Il a évoqué la nécessité de renforcer la confiance entre acteurs politiques et institutions. « Cher Romuald, tu peux prendre une décision qui me fasse mal, mais je saurai que dans l’intérêt commun que tu as pris cette décision. Et je ne te voudrais pas de mal », a-t-il déclaré devant l’assistance. Ce message vise à dissiper toute perception de tensions internes et à affirmer une solidarité politique autour du candidat. Joseph Djogbénou a insisté sur l’importance de la confiance comme facteur de stabilité et de développement.

L’intervention du président de l’Assemblée nationale s’inscrit dans une série de prises de parole en faveur de l’unité et de la cohésion. Les responsables présents ont mis en avant la nécessité de dépasser les divisions pour soutenir les institutions et accompagner l’action publique. À deux jours du scrutin, les équipes de campagne poursuivent leurs activités sur le terrain pour convaincre les électeurs indécis. Le vote du 12 avril doit permettre de désigner le prochain chef de l’État, avec une participation attendue à l’échelle nationale.