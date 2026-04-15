Bénin : Djogbénou exclut toute rivalité entre Parlement et Sénat

À Porto-Novo, ce mercredi 15 avril, Joseph Djogbénou a profité de son discours d’investiture pour clarifier le fonctionnement des institutions issues de la récente révision constitutionnelle. Le président du Parlement a affirmé que la création du Sénat ne remet pas en cause la place de l’Assemblée nationale dans le processus législatif.

Face aux interrogations suscitées par l’introduction de cette seconde chambre, il a insisté sur l’absence de rivalité institutionnelle. « Les deux organes constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile », a-t-il déclaré, écartant l’hypothèse d’un affrontement entre les deux institutions.

Une répartition des rôles redéfinie

Selon Joseph Djogbénou, l’Assemblée nationale conserve des prérogatives essentielles. Elle demeure le cadre principal de délibération des lois et garde le contrôle de l’action gouvernementale. Cette compétence de contrôle, qui inclut notamment les questions au gouvernement et les commissions d’enquête parlementaire, reste exclusivement exercée par les députés.

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Le Sénat, de son côté, interviendra dans le processus législatif sans se substituer à la chambre basse. Le président du Parlement a indiqué que l’élaboration de la loi ne sera plus du ressort exclusif de l’Assemblée nationale, tout en précisant que celle-ci continuera d’occuper une position centrale dans l’examen des textes. Le nouveau dispositif prévoit ainsi une articulation entre les deux chambres, chacune intervenant à des étapes distinctes.

Cette organisation découle de la révision constitutionnelle adoptée au Bénin, qui introduit un système bicaméral. Le Sénat devrait notamment jouer un rôle consultatif ou de relecture des textes, selon les modalités prévues par les lois organiques à venir, lesquelles préciseront son fonctionnement et ses compétences effectives.

Patrice Talon confirme son entrée au Sénat

Quelques jours avant cette prise de parole, Patrice Talon s’était lui aussi exprimé sur le futur Sénat. Le dimanche 12 avril, à Cotonou, après avoir accompli son devoir de vote à l’élection présidentielle de 2026, le chef de l’État sortant a évoqué son rôle après la fin de son mandat.

Il a indiqué qu’il comptait siéger au sein de cette institution, conformément aux dispositions constitutionnelles. Le texte prévoit en effet l’intégration des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l’Assemblée nationale et des anciens présidents de la Cour constitutionnelle dans ce qui est présenté comme un « conseil des sages ».

Patrice Talon a précisé qu’il envisage cette fonction sans intention d’influencer la conduite des affaires publiques. Il a déclaré vouloir conserver une posture de retrait, tout en continuant à participer à la vie institutionnelle du pays.

Une architecture institutionnelle en attente de mise en œuvre

La mise en place effective du Sénat dépend encore de l’adoption de textes complémentaires. Les lois organiques attendues devront définir les modalités de désignation des sénateurs, leur nombre ainsi que les règles de fonctionnement de la chambre haute. Dans l’attente de ces précisions, les déclarations de Joseph Djogbénou visent à encadrer la perception du bicamérisme au Bénin. Elles interviennent alors que la transition institutionnelle se poursuit, avec pour prochaine étape l’installation progressive des nouvelles structures prévues par la Constitution révisée.