Bénin : incendie au CHD Borgou, la maternité brièvement plongée dans le noir

Un incendie s’est déclaré mardi 14 avril 2026 en soirée au Centre hospitalier départemental du Borgou (CHD Borgou), à Parakou. Le sinistre, signalé dans l’enceinte de l’établissement, a provoqué une vive inquiétude parmi le personnel soignant et les patients.

Selon des informations rapportées par Fraternité FM Parakou, le feu aurait pris dans la salle de maintenance située à l’arrière du service de la maternité. Les flammes se seraient ensuite propagées, entraînant une interruption de l’alimentation électrique dans plusieurs unités sensibles de l’hôpital.

Départ de feu dans une zone technique

Les premiers éléments disponibles situent l’origine du sinistre dans un espace technique, ce qui a favorisé une propagation rapide des flammes vers les installations voisines. La coupure d’électricité consécutive à l’incendie a affecté la maternité ainsi que le service de gynécologie-obstétrique, restés sans courant pendant plusieurs minutes. Cette situation a suscité des inquiétudes au sein du personnel médical, compte tenu de la sensibilité des soins prodigués dans ces services, notamment en période d’activité nocturne.

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Intervention des secours

Alertés, les éléments de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC) se sont déployés sur les lieux pour contenir le feu. Leur intervention s’est poursuivie afin d’éviter toute reprise des flammes et de sécuriser les installations de l’hôpital.

Au moment de la diffusion des informations par Fraternité FM Parakou, les équipes de secours restaient mobilisées pour maîtriser totalement le sinistre. Aucune communication officielle n’avait encore été faite concernant d’éventuelles victimes ou l’étendue des dégâts matériels. Les autorités sanitaires et les responsables de l’établissement devraient procéder à une évaluation après l’extinction complète de l’incendie.