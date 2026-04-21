Bénin : Le maire Koty évoque l’incivisme après l’incendie de Godomey

Un camion transportant des cartons d’allumettes a pris feu ce mardi 21 avril 2026 à l’échangeur de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. L’incident, survenu en pleine matinée, a fortement perturbé le trafic sur l’axe reliant Cotonou à Abomey-Calavi. Selon les précisions apportées par le maire d’Abomey-Calavi, Nathanaël Koty, au micro de Bip Radio, le sinistre serait lié au non-respect des règles de gabarit par le conducteur du véhicule.

D’après les explications de l’autorité communale, le camion, un gros porteur chargé d’allumettes, a tenté de franchir l’échangeur malgré une limitation de hauteur. Le véhicule aurait heurté la structure, provoquant un départ de feu en raison de la nature inflammable de la cargaison.

« Nous sommes aussi l’échangeur de Godomey, Il se fait qu’un gros porteur ayant chargé des cartons d’allumettes a forcé le passage de l’échangeur de Godomey, c’est-à-dire qu’il y a une limitation de hauteur. Le gros porteur n’ayant pas respecté la limitation de hauteur a forcé le passage. Comme c’est des allumettes dedans, ça a déclenché un feu », a déclaré Nathanaël Koty.

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Les flammes ont rapidement immobilisé le véhicule, rendant la circulation difficile sur cet axe stratégique. Les forces de l’ordre sont intervenues peu après le début de l’incident pour sécuriser la zone et limiter les risques de propagation.

Circulation perturbée et absence de victimes

L’échangeur de Godomey constitue un point de passage majeur entre Cotonou et sa périphérie. L’incendie a entraîné des ralentissements importants, obligeant de nombreux usagers à modifier leur itinéraire. Selon le maire, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Le conducteur du camion est sorti indemne de l’incident et aucun blessé n’a été signalé.

Les autorités locales indiquent que les services compétents devront vérifier la conformité du véhicule impliqué, notamment en ce qui concerne ses documents administratifs et ses conditions techniques. Une évaluation des dégâts matériels devrait être réalisée en lien avec les assurances concernées. L’ampleur exacte des dommages causés à l’infrastructure n’a pas encore été précisée.

Appel au respect des règles de circulation

À la suite de cet incident, le maire d’Abomey-Calavi a pointé des manquements répétés au respect des règles de circulation, notamment en matière de chargement et de gabarit des véhicules lourds. Il a évoqué un problème d’incivisme routier, malgré les campagnes de sensibilisation menées par les autorités.

Les services de sécurité devraient poursuivre les contrôles sur les axes à forte fréquentation afin de prévenir de nouveaux incidents. La reprise normale de la circulation dépendra de l’évacuation complète du camion incendié et de la sécurisation de la zone, opérations en cours au moment des faits.