Bénin : le parti le Libéral dément tout lien avec «Steve Woto»

Le Parti Libéral a publié un communiqué le 2 avril 2026 pour se distancier des vidéos circulant sur les réseaux sociaux dans lesquelles un individu dénommé «Steve Woto» formule des menaces envers le Président Patrice Talon et mentionne Richard Boni Ouorou, président du parti. La formation politique rejette catégoriquement tout lien avec ces déclarations et leur auteur.

Une distance nette affichée face aux contenus menaçants

Selon le communiqué du Parti Libéral, «l’ensemble des membres du Libéral ainsi que son Président tiennent à porter à l’opinion publique qu’ils ne sont ni de près ni de loin liés à ces déclarations irresponsables, inacceptables et contraires aux valeurs républicaines». Le parti condamne avec fermeté toute forme de menace ou de violence verbale dirigée contre les institutions et leurs représentants.

Cette réaction intervient à un moment critique pour la formation politique. Richard Boni Ouorou, fondateur et leader du Libéral, demeure en détention depuis le 15 mai 2025, suite à une enquête pour corruption liée à l’obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti. L’affaire avait impliqué des versements d’argent présumés à des agents du ministère de l’Intérieur pour accélérer le processus administratif. Placé sous mandat de dépôt le 22 mai 2025, Ouorou reste poursuivi pour corruption d’agent public.

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Réaffirmation des valeurs républicaines

Le communiqué du Parti Libéral souligne l’attachement de la formation à l’État de droit, à la paix et à la cohésion sociale. Malgré son incarcération, Richard Boni Ouorou demeure actif. Il a déclaré son soutien à la candidature de Romuald Wadagni pour l’élection présidentielle du 12 avril 2026, annonce formulée depuis sa cellule de détention le 1er décembre 2025. La direction insiste sur le fait que les propos tenus par «Steve Woto» n’engagent que l’auteur et ne reflètent en aucun cas la position du parti ou celle d’Ouorou.