Bénin : 177 kilogrammes de faux médicaments saisis par la police à Grand-Popo

La police républicaine a procédé, mardi 19 mai 2026, à la saisie d’une importante quantité de faux médicaments dans la commune de Grand-Popo. L’opération a permis l’interpellation d’un présumé contrebandier transportant les produits illicites. Selon les informations rapportées, le suspect circulait à moto avec une autre personne en provenance du village Tokloi, dans l’arrondissement d’Adjaha. Les deux individus transportaient deux sacs de jute contenant des médicaments prohibés.

La saisie a été effectuée par les éléments de la police républicaine sur la route inter-États n°1 (RNIE 1). À la vue des agents, les deux hommes auraient abandonné les sacs dans la brousse avant de tenter de prendre la fuite. L’un d’eux a toutefois été rattrapé et arrêté, tandis que son complice est parvenu à s’échapper.

Sous la conduite du commissaire de l’arrondissement d’Adjaha, une descente a ensuite été menée au village Tokloi afin de récupérer les produits dissimulés. Au total, 177 kilogrammes de faux médicaments ont été saisis, selon les estimations des forces de l’ordre. Le suspect interpellé a été placé en garde à vue et sera présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de Comè. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les propriétaires des médicaments saisis et retrouver le second individu en fuite.