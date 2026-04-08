Bénin : liste des officiers promus dans l'armée par décret présidentiel

Le 11 mars 2026, le président Patrice Talon a signé le décret n°2026-139 actant la promotion de 51 officiers au sein des Forces armées béninoises. La liste des promus a été rendue publique dans les médias ce 8 avril. Cette mesure concerne l’ensemble des composantes de l’institution militaire, notamment l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine nationale et la garde nationale. Conformément aux dispositions en vigueur, ces avancements s’accompagnent d’une revalorisation salariale pour les officiers concernés.

Critères et conséquences des promotions

Le décret distingue deux modes d’accession au grade supérieur : la promotion au mérite, qui récompense les services exceptionnels rendus, et la promotion au choix. L’article 3 du texte prévoit une sanction importante : tout officier retiré du tableau d’avancement verra automatiquement son accession au grade supérieur annulée. Cet article pose un cadre strict pour l’effectivité des nominations et leurs éventuelles révocations.

Mise en œuvre progressive jusqu’en octobre 2026

Les 51 promotions ne prennent pas effet simultanément. Elles s’échelonnent entre janvier et octobre 2026 selon la branche et le grade concerné. Parmi les 51 officiers, 1 colonel-major, 11 colonels, 6 lieutenant-colonels, 18 commandants et 15 capitaines-majors voient leur grade reconnu. Un médecin-colonel, trois médecins-lieutenant-colonels et un intendant militaire de 3ème classe figurent également dans cette promotion.

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L’armée de terre concentre la majorité des promotions, suivie par la garde nationale, l’armée de l’air et la marine nationale. Les premières promotions prennent effet le 1er janvier 2026 pour dix officiers, tandis que d’autres sont échelonnées aux 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2026.

Liste complète des 51 officiers promus – Décret n°2026-139 du 11 mars 2026