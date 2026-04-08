Bénin : liste des officiers promus dans l'armée par décret présidentiel

Le 11 mars 2026, le président Patrice Talon a signé le décret n°2026-139 actant la promotion de 51 officiers au sein des Forces armées béninoises. La liste des promus a été rendue publique dans les médias ce 8 avril. Cette mesure concerne l’ensemble des composantes de l’institution militaire, notamment l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine nationale et la garde nationale. Conformément aux dispositions en vigueur, ces avancements s’accompagnent d’une revalorisation salariale pour les officiers concernés.
Critères et conséquences des promotions
Le décret distingue deux modes d’accession au grade supérieur : la promotion au mérite, qui récompense les services exceptionnels rendus, et la promotion au choix. L’article 3 du texte prévoit une sanction importante : tout officier retiré du tableau d’avancement verra automatiquement son accession au grade supérieur annulée. Cet article pose un cadre strict pour l’effectivité des nominations et leurs éventuelles révocations.
Mise en œuvre progressive jusqu’en octobre 2026
Les 51 promotions ne prennent pas effet simultanément. Elles s’échelonnent entre janvier et octobre 2026 selon la branche et le grade concerné. Parmi les 51 officiers, 1 colonel-major, 11 colonels, 6 lieutenant-colonels, 18 commandants et 15 capitaines-majors voient leur grade reconnu. Un médecin-colonel, trois médecins-lieutenant-colonels et un intendant militaire de 3ème classe figurent également dans cette promotion.
L’armée de terre concentre la majorité des promotions, suivie par la garde nationale, l’armée de l’air et la marine nationale. Les premières promotions prennent effet le 1er janvier 2026 pour dix officiers, tandis que d’autres sont échelonnées aux 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2026.
Liste complète des 51 officiers promus – Décret n°2026-139 du 11 mars 2026
- Colonel OBELAKOU C. Saturnin (Armée de terre) – 1ᵉʳ janvier 2026
- Lieutenant-colonel KOUKOUI N’koussanti Sagbo Jocelyn (Armée de terre) – 1ᵉʳ janvier 2026
- Commandant AGUIDISSOU Hector Raoul (Armée de terre) – 1ᵉʳ janvier 2026
- Capitaine-major GNAMMI Solo Justin (Armée de terre) – 1ᵉʳ janvier 2026
- Capitaine-major KOGUI N’DOURO Akim (Armée de terre) – 1ᵉʳ janvier 2026
- Lieutenant de vaisseau-major BOUARI Silifatou Amankè (Marine nationale) – 1ᵉʳ janvier 2026
- Lieutenant-colonel KEKERE Pamphile Dotou (Armée de terre) – 1ᵉʳ avril 2026
- Lieutenant-colonel BIO-YIRO Mondou Gildas Martial Osséni (Armée de terre) – 1ᵉʳ avril 2026
- Commandant DOSSOU Ezéchiel Gbètoho (Armée de terre) – 1ᵉʳ avril 2026
- Capitaine-major LAFIA IMOROU Abou (Armée de terre) – 1ᵉʳ avril 2026
- Capitaine-major SINAKPASSIROGUI Boun-Abbas (Armée de terre) – 1ᵉʳ avril 2026
- Capitaine-major KAKPO S. Hermann (Armée de terre) – 1ᵉʳ avril 2026
- Capitaine-major NASSARA Vidjinnagni Alban (Armée de terre) – 1ᵉʳ avril 2026
- Lieutenant-colonel ALAPINI Foladjouhen Gildas Joselyto (Armée de l’air) – 1ᵉʳ avril 2026
- Capitaine-major CHABI Ibrahim (Armée de l’air) – 1ᵉʳ avril 2026
- Lieutenant de vaisseau-major FANTODJI Libertie Natacha Viva (Marine nationale) – 1ᵉʳ avril 2026
- Capitaine-major ASSOUMA Abdel Rachide (Garde nationale) – 1ᵉʳ avril 2026
- Lieutenant-colonel TOSSA Y. Mégalvio (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Lieutenant-colonel CHABI Yossounon (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Lieutenant-colonel SAHGUI Djimon (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Chef d’Escadrons de SOUZA Akandall Kolawolé (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major TESSI N. R. Cyrano (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major ALIZANNON Gratien (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major DOKOTO Lafia Harishu (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major AFOMASSE W. G. Ulrich (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major JOHNSON Kwansana Amanda L. (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major KPETEHOTO Yatchéré Rabelais Pamphile (Armée de terre) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Lieutenant-colonel AMETONOU Grégoire Yaovi (Armée de l’air) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major HOUNTONDJI Gbènakpon Eric (Armée de l’air) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Intendant militaire de 3ᵉ classe CHABI David (Armée de l’air) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Lieutenant de vaisseau-major KEÏTA Marie-Ange Idrissa (Marine nationale) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Lieutenant de vaisseau-major LOTSU Déodat Méridith Nelly (Marine nationale) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Lieutenant-colonel SOGBEDJI Etienne (Garde nationale) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Commandant KPLAÏ M. Maxime (Garde nationale) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Capitaine-major GNIDEHOU Hodonou Victor (Garde nationale) – 1ᵉʳ juillet 2026
- Lieutenant-colonel BIO Djamiratou (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Médecin-lieutenant-colonel FATON Alexandre Dossou (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Médecin-lieutenant-colonel DANSOU Eugénie (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Chef d’Escadrons ADJOVI D. Patrick Thibeault Mêtofodji (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major LOKOSSOUGBO KOFFI D. Euphrem (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major TOKO-WOROU Boni Moustapha (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major CHABI A. Titilayo Wilfried (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major EZIN Adidémè Monique (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major OKE TOLA Farida (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major CHABI BOKO Bachir (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major SOGAN Elias Idias (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major HAZOUME S. I. Lucrèce (Armée de terre) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Capitaine-major AVOUNGNANSOU Hospice Enafa Ariel (Armée de l’air) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Lieutenant de vaisseau-major ADANDE Sèmaco Dominique (Marine nationale) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Lieutenant de vaisseau-major KOUKOUI Médéssè Serge (Marine nationale) – 1ᵉʳ octobre 2026
- Médecin-colonel DAHOUE Togbédji Richard (Garde nationale) – 1ᵉʳ octobre 2026