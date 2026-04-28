Bénin : Paul Hounkpè annonce son retrait de la FCBE après la présidentielle

La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé le 23 avril 2026 à Cotonou les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril, confirmant l’élection de Romuald Wadagni pour un mandat de sept ans. Dans la foulée, Paul Hounkpè, candidat de la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a annoncé son retrait du parti.

Une décision notifiée à la direction du parti

Dans une lettre adressée au Premier secrétaire exécutif national adjoint de la FCBE, Paul Hounkpè évoque un engagement de plus de six ans au sein de la formation politique. Il y indique avoir décidé de se retirer afin de prendre du recul et d’évaluer son rôle futur au service du parti et du pays. Le responsable politique remercie les militants pour la confiance accordée durant cette période et conclut par une formule de courtoisie adressée à la direction du parti. « J’ai décidé de me retirer afin de réfléchir par rapport à ce à quoi je serai utile au groupe et à la nation », écrit-il dans ce courrier

Un score largement en faveur du candidat de la mouvance

Les résultats publiés par la Cour constitutionnelle attribuent 94,27 % des suffrages au ticket formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata. Le duo porté par la FCBE, composé de Paul Hounkpè et de Rock Hounwanou, a recueilli 5,73 % des voix. Paul Hounkpè était le principal challenger de Romuald Wadagni lors de ce scrutin présidentiel. Le taux de participation s’établit à 63,55 %, selon les chiffres communiqués par la juridiction.