Bénin : Décès d’un agriculteur après un incident avec un éléphant à Tchaourou

Un agriculteur a perdu la vie dimanche 26 avril 2026 dans l’arrondissement de Tchatchou, commune de Tchaourou, à la suite d’un incident impliquant un éléphant signalé dans la zone. L’information est rapportée par le média 24 heures au Bénin, qui précise que le drame s’est produit après l’approche de riverains autour de l’animal.

Selon 24 heures au Bénin, le pachyderme a été aperçu dans la matinée dans la localité de Lafiaboudo, provoquant un attroupement d’habitants inquiets et curieux. Des chasseurs se seraient également joints au groupe, dans un contexte de forte tension.

Au cours de cette situation, l’agriculteur a été violemment pris à partie. Grièvement atteint lors de l’incident, il a succombé à ses blessures. Le média indique que le choc subi était d’une extrême violence.

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Intervention des autorités et sécurisation de la zone

Face à la gravité des faits, les forces de sécurité et les agents des eaux et forêts sont intervenus pour sécuriser les lieux. Leur déploiement a permis de disperser les attroupements et de limiter les risques d’un nouvel incident.

L’animal a été localisé peu après et placé sous surveillance rapprochée par les services compétents. Des mesures sont en cours afin d’organiser son transfert vers une zone forestière adaptée, éloignée des habitations. Au Bénin, la gestion de la faune sauvage relève notamment de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse, qui encadre les interventions en cas de présence d’animaux dangereux à proximité des populations.

Une seule bête impliquée dans l’incident

Les premières informations ayant circulé faisaient état de la présence de plusieurs éléphants dans la zone. Cette hypothèse a été écartée par les autorités compétentes, qui confirment qu’un seul animal est à l’origine du drame. Les opérations de surveillance devraient se poursuivre dans les prochains jours, le temps de finaliser le transfert de l’éléphant vers un espace sécurisé.