Bénin : Richard Boni Ouorou appelle les libéraux à voter massivement pour Wadagni

À cinq jours de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, Richard Boni Ouorou, responsable politique et président du parti Le Libéral, a appelé ses partisans à soutenir le candidat de la mouvance présidentielle. Le message a été publié le 7 avril 2026 sur sa page Facebook.

Dans cette déclaration, il écrit : « Le 12 avril, notre pays écrira une nouvelle page de son histoire, dans notre cheminement vers le progrès social et vers le développement durable. L’engagement pris par le candidat Romuald Wadagni, dans cette perspective, doit nous conduire à voter massivement pour le duo Wadagni-Talata. Avec lui, notre pays continuera à poser les bases de notre épanouissement présent et futur, individuel et collectif. J’appelle les libéraux ainsi que l’ensemble des jeunes à sortir pour assurer la victoire au candidat Romuald Wadagni. »

Une présidentielle prévue le 12 avril avec deux duos en lice

L’élection présidentielle béninoise est fixée au 12 avril 2026. Selon la Cour constitutionnelle, deux duos ont été officiellement retenus pour le scrutin : celui formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata pour la mouvance présidentielle, et celui de Paul Hounkpè avec Judicaël Hounwanou pour l’opposition.

Publicité

La campagne électorale a été lancée le 27 mars pour une durée de quinze jours, ouvrant une phase de mobilisation des électeurs avant le vote. Ce scrutin doit permettre de désigner le successeur du président Patrice Talon, dont le mandat arrive à terme.

Une prise de position depuis la détention

Richard Boni Ouorou, président du parti Le Libéral, reste actif dans le débat politique malgré sa situation judiciaire. Il a été placé en détention en 2025 dans une affaire liée à l’obtention du récépissé de son parti politique, selon plusieurs médias béninois.

Malgré cette situation, il continue de s’exprimer publiquement sur l’actualité politique et prend position en faveur du candidat de la mouvance présidentielle. Le vote du 12 avril doit permettre de départager les deux duos en lice.