Cameroun : Georges Baongla, qui se dit fils de Paul Biya, conteste la filiation de Franck Biya

Le 23 avril 2026, le Service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale du Cameroun a convoqué Georges Gilbert Baongla, président du Parti républicain, dans le cadre d’une enquête pour des faits présumés de cybercriminalité et de diffamation. Celui-ci, qui revendique depuis plus de vingt ans être le fils biologique du président Paul Biya et remet en cause la filiation officielle de Franck Emmanuel Biya, ne s’est pas présenté à l’audition fixée au 28 avril à 10 heures.

Une convocation contestée et une absence documentée

Le lieutenant-colonel Bialo Dieudonné, responsable du Service central des recherches judiciaires, a transmis à Baongla un document fondé sur les dispositions du Code de procédure pénale camerounais. Ce dernier affirme ne pas avoir reçu la convocation directement et dit en avoir pris connaissance sur internet. Toutefois, un accusé de réception comportant sa signature circule sur les réseaux sociaux, ce qui contredit sa version des faits. Baongla explique son absence par un déplacement professionnel et a diffusé un communiqué en anglais dans lequel il appelle ses partisans au calme.

Mesures d’escalade et exigences procédurales

Depuis le mercredi suivant sa convocation, le nom de Baongla a été diffusé dans l’ensemble des postes de police ainsi qu’aux points de passage frontaliers du Cameroun. Les autorités ont également pris une mesure d’interdiction de sortie du territoire à son encontre et émis une fiche de recherche via Interpol. De leur côté, ses avocats ont demandé le report de l’audition, estimant que la procédure de notification n’était pas régulière, leur client étant hors de Yaoundé au moment des faits.

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Ils réclament par ailleurs, comme condition préalable à un procès équitable, la réalisation de tests ADN impliquant Paul Biya, Franck Emmanuel Biya et Georges Gilbert Baongla. Cette procédure judiciaire ferait suite à une plainte déposée par un membre de la famille proche du président, dans un cadre politique alimenté par des spéculations sur une éventuelle désignation de Franck Biya comme vice-président. Pour sa part, Baongla affirme prévoir un déplacement en Europe dans les prochains jours pour des raisons de santé.