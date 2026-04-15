Conflit/Ld au Bénin : pourquoi l’audience a été reportée à ce jeudi

L’audience relative au différend interne au sein du parti Les Démocrates, tenue mardi 14 avril 2026 au tribunal de première instance de Cotonou, a été suspendue avant l’examen du fond. Cette procédure oppose les camps d’Éric Houndété et de Nourénou Atchadé autour de la direction du principal parti d’opposition. Selon les informations rapportées par le média Libre Express, la séance a été interrompue à la suite d’un incident soulevé en début d’audience par les avocats du camp Atchadé.

Contestation sur la communication des pièces

À l’origine du renvoi, les conseils de Nourénou Atchadé ont dénoncé la transmission tardive d’un volume important de documents par la partie adverse. Ils ont estimé ne pas être en mesure d’en prendre connaissance dans des délais compatibles avec l’organisation d’un débat contradictoire.

Dans ces conditions, les avocats ont sollicité un report de l’audience afin d’examiner les pièces et de préparer leur argumentation. En face, les représentants du camp Houndété ont rejeté toute irrégularité, soutenant que les documents évoqués figuraient déjà dans le dossier depuis les premières étapes de la procédure. Le désaccord sur ce point de procédure a conduit le juge à suspendre les débats et à statuer sur la demande de renvoi.

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Une audience reportée au 16 avril

Le tribunal a accédé à la requête formulée par la défense de Nourénou Atchadé et fixé une nouvelle date d’audience au jeudi 16 avril 2026 à 16 heures. Ce délai doit permettre aux parties d’examiner les pièces litigieuses et de préparer leurs observations.

Ce type de renvoi s’inscrit dans le respect du principe du contradictoire, consacré par les règles de procédure civile en vigueur au Bénin, qui impose que chaque partie dispose du temps nécessaire pour prendre connaissance des éléments versés au dossier et y répondre.

Une bataille judiciaire sur la direction du parti

Le contentieux porte sur la contestation de la désignation de Nourénou Atchadé à la tête du parti Les Démocrates. Le camp d’Éric Houndété demande l’annulation des actes pris sous son autorité, remettant en cause la régularité du processus ayant conduit à cette nomination.

Cette désignation est intervenue après le retrait de Boni Yayi, figure centrale de la formation politique. La validité de cette transition constitue l’un des points majeurs examinés dans la procédure en cours. En attendant la reprise des débats, chaque camp poursuit la préparation de sa stratégie judiciaire. L’issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences directes sur la structuration et la direction du parti. La prochaine audience est prévue le jeudi 16 avril 2026 à 16 heures au tribunal de première instance de Cotonou.