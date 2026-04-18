Décès de Nadia Farès : des célébrités rendent hommage à l’actrice franco-marocaine

L’actrice franco-marocaine Nadia Farès est décédée vendredi 17 avril 2026 à Paris, à l’âge de 57 ans. Elle a succombé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle avait été admise après avoir été retrouvée inconsciente dans une piscine du IXe arrondissement. Connue pour ses rôles dans le film Les Rivières pourpres et la série Marseille, la comédienne avait été placée dans un coma artificiel après son hospitalisation.

Une hospitalisation après un incident survenu dans une piscine

Selon les premiers éléments rapportés par plusieurs médias français, Nadia Farès a été prise en charge après avoir perdu connaissance dans un club de sport situé rue Blanche, dans le IXe arrondissement de Paris. Transportée à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, elle y est restée hospitalisée plusieurs jours dans un état jugé critique. Elle avait été plongée dans un coma artificiel à la suite de sa prise en charge.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident. À ce stade, aucune infraction n’a été constatée par les autorités compétentes. Les éléments disponibles évoquent un malaise survenu alors qu’elle se trouvait dans l’eau, une situation qui nécessite encore des vérifications.

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Des personnalités saluent la mémoire de l’actrice

La disparition de Nadia Farès a suscité de nombreuses réactions dans le milieu artistique. L’acteur Jean Dujardin a salué sa mémoire sur les réseaux sociaux, évoquant une relation amicale et une profonde émotion. De son côté, Josiane Balasko a exprimé sa tristesse face à cette disparition, tandis que Laeticia Hallyday a également rendu hommage à l’actrice, soulignant son attachement personnel. Ces réactions s’ajoutent à celles de proches et de personnalités du cinéma, marquées par la brutalité de l’événement et le souvenir d’une comédienne engagée dans des rôles variés.

Jean Dujardin : « C’est incompréhensible 🤦🏻‍♂️ @nadia_fares Ton talent, ton sourire, ta bonté, ta beauté… au revoir ma Far west ❤️🙏🏻😢 courage à tes filles ». Josiane Balasko : « Nadia. Ma belle. Quelle tristesse. Quelle injustice« . Laeticia Hallyday : « Il y a des êtres qui traversent nos vies et qui ne nous quittent jamais vraiment. Tant d’années de souvenirs tant d’années de rires, de confidences, de vie partagée. Tant d’années à s’aimer, à grandir, à se relever, à se tenir debout ensemble. Ma Nadia. Comment accepter que tout s’arrête si brutalement…Comment croire que tu ne seras plus là 💔 je m’accroche à nous à chaque instant partagé à ta lumière, à ta force, à ton rire,à cette joie de vivre qui te rendait si unique.Tu fais partie de ma vie…de mon histoire pour toujours. Tu as toujours été là pour moi,pour ma Jade, pour ma Joy comme une évidence comme une famille. Et aujourd’hui malgré les larmes je veux croire que là haut, tu as retrouvé mon Johnny qu’il t’a accueillie avec cet amour immense qui était le sien et qu’il veille sur toi désormais✨🤍 La vie ne tient qu’à un fil et parfois elle nous arrache ceux qu’on aime sans prévenir. Ça fait si mal. Mais l’amour, lui, ne disparaît jamais,il reste autrement…Repose en paix ma Nadia chérie.Je t’aime pour toujours 🤍🕊️Mes pensées les plus tendres et infinies pour Shana, Cylia et Steven 🤍«

Une carrière entre cinéma populaire et séries

Nadia Farès s’était imposée dans le paysage audiovisuel français à la fin des années 1990, notamment grâce à son rôle dans Les Rivières pourpres. Elle avait ensuite poursuivi sa carrière entre cinéma, télévision et productions internationales, avant de revenir dans une série grand public avec Marseille.

Au fil des années, elle a alterné entre films de genre, projets télévisés et collaborations à l’étranger, construisant un parcours marqué par des rôles diversifiés.

Des précédents marqués par des drames similaires

La disparition de l’actrice intervient alors que plusieurs cas de malaises en milieu aquatique ont déjà été signalés. En 2020, l’actrice Naya Rivera, révélée par la série Glee, avait perdu la vie après une noyade dans un lac en Californie, après avoir mis son fils en sécurité.

En France, les services de secours recensent chaque année des interventions liées à des pertes de connaissance dans l’eau, y compris dans des piscines surveillées, selon les données communiquées par les autorités de sécurité civile.

Les investigations ouvertes après le décès de Nadia Farès doivent désormais préciser les circonstances exactes de l’incident survenu dans l’établissement parisien.