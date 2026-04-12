Détroit d'Ormuz : l'Iran affirme avoir repoussé deux destroyers américains

Les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC) affirment avoir contraint deux destroyers de la marine américaine à rebrousser chemin samedi 11 avril, alors qu’ils tentaient de transiter par le détroit d’Ormuz sans coordination préalable avec Téhéran.

Selon les médias iraniens Fars News et Tasnim, les bâtiments de guerre auraient reçu un avertissement explicite de l’IRGC avant de faire demi-tour. Un échange radio, enregistré par un navire civil et rapporté par le Wall Street Journal, documente l’intervention des Gardiens : «C’est le dernier avertissement», auraient-ils lancé aux destroyers américains. Washington conteste cette version.

Le CENTCOM revendique un transit accompli

Le Commandement central américain (CENTCOM) a publié samedi sur X une déclaration affirmant que les deux destroyers — l’USS Frank E. Peterson et l’USS Michael Murphy — avaient transité par le détroit d’Ormuz et opéré dans le golfe Arabique dans le cadre d’une mission de déminage. Trois responsables américains cités par le Wall Street Journal ont confirmé un passage sans incident.

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Élément difficilement contestable : les deux navires ont activé leur système d’identification automatique (AIS) lors du passage, une rupture délibérée avec le protocole habituel des bâtiments de guerre américains. Des données de suivi maritime civiles ont enregistré leur position dans le détroit.

L’amiral Brad Cooper, chef du CENTCOM, a déclaré que les États-Unis entendaient établir un nouveau passage et le communiquer prochainement à l’industrie maritime pour favoriser la reprise des échanges commerciaux.

Le détroit, point de friction central dans les négociations

La manœuvre navale est intervenue le jour même où le vice-président américain JD Vance et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi se retrouvaient à Islamabad pour des pourparlers de cessez-le-feu, sous médiation pakistanaise. Selon Tasnim, le statut du détroit d’Ormuz figure parmi les principaux points de désaccord entre les deux délégations.

Fermé au trafic commercial depuis le début des hostilités fin février, le détroit concentre environ 20 % des échanges mondiaux de pétrole. Une reprise partielle de la navigation avait été amorcée après l’annonce d’une trêve de deux semaines le 7 avril, mais le trafic demeure nettement en deçà des niveaux habituels selon les données de transit maritime consultées par CBS News.

Le cessez-le-feu en vigueur expire dans les prochains jours. Aucune date de reprise d’une navigation commerciale normale n’a été officiellement confirmée.