Ormuz : Trump ordonne un blocus total après l'effondrement des pourparlers d'Islamabad

Donald Trump a annoncé dimanche 12 avril un blocus naval immédiat du détroit d’Ormuz, au lendemain de l’échec des négociations de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran à Islamabad. La décision, publiée sur Truth Social, intervient après plus de vingt et une heures de pourparlers directs qui n’ont produit aucun accord.

«La marine des États-Unis, la meilleure au monde, commencera immédiatement le processus de blocus de tout navire tentant d’entrer ou de quitter le détroit d’Ormuz», a écrit Trump, justifiant la mesure par ce qu’il qualifie d’«extorsion» iranienne sur le trafic maritime.

Les négociations d’Islamabad s’effondrent sur le nucléaire et le détroit

Les délégations américaine et iranienne s’étaient retrouvées samedi à Islamabad pour des pourparlers directs, sous médiation pakistanaise. Le vice-président JD Vance conduisait la délégation américaine, face au ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les deux parties ont quitté la table sans accord, évoquant des divergences majeures sur deux points : le programme nucléaire iranien et le contrôle du détroit d’Ormuz.

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Vance a déclaré que les États-Unis n’avaient pas obtenu d’engagement iranien à renoncer à l’arme nucléaire. Le président du Parlement iranien Mohammad Baqer Ghalibaf a imputé l’échec à Washington, affirmant que la délégation américaine n’avait pas su «gagner la confiance» de la partie iranienne. Selon des médias turcs, les échanges autour du détroit d’Ormuz auraient été si tendus qu’Araghchi et l’envoyé spécial américain Steve Witkoff auraient failli en venir aux mains.

La veille, un transit contesté de destroyers américains

L’annonce du blocus fait suite à un épisode disputé survenu samedi 11 avril. Le Commandement central américain(CENTCOM) avait affirmé que deux destroyers — l’USS Frank E. Peterson et l’USS Michael Murphy — avaient transité par le détroit pour commencer des opérations de déminage. Les Gardiens de la Révolution iraniens (IRGC) ont démenti ce transit, affirmant avoir contraint les bâtiments à faire demi-tour après un avertissement explicite. Un échange radio enregistré par un navire civil et rapporté par le Wall Street Journal documente l’intervention de l’IRGC : «C’est le dernier avertissement», auraient lancé les Gardiens aux destroyers. Les deux navires avaient activé leur système d’identification automatique (AIS), rupture délibérée de protocole enregistrée par les données de suivi maritime civiles.

Le statut du détroit demeure le point de friction central. Un parlementaire iranien ayant participé aux négociations, Mahmoud Nabavian, a déclaré à l’issue des pourparlers que «le détroit d’Ormuz ne sera pas ouvert». L’ambassade iranienne au Japon a qualifié le blocus annoncé par Trump de «main perdante» qui ferait «monter en flèche les prix du pétrole et détruirait l’économie mondiale».

Fermé au trafic commercial depuis le début des hostilités fin février, le détroit concentre environ 20 % des échanges mondiaux de pétrole. Le cessez-le-feu de deux semaines, annoncé le 7 avril, expire dans les prochains jours. Aucune reprise des négociations n’est officiellement programmée à ce stade.