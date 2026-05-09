Sous enquête à Paris, Elon Musk insulte des magistrats en français sur X

Le patron de X a publié vendredi 8 mai 2026 des propos injurieux à caractère homophobe à l’encontre de magistrats français, sur son propre réseau social, en langue française. Cette sortie intervient au lendemain de l’ouverture d’une information judiciaire à Paris le visant directement pour de possibles dérives de sa plateforme.

Une instruction judiciaire franchit un cap

Ouvertes en janvier 2025, les investigations menées par l’unité nationale cyber de la gendarmerie ont débouché le 7 mai 2026 sur la saisine d’un juge d’instruction. Le parquet de Paris a confirmé que l’enquête porte sur une éventuelle complicité de diffusion d’images pédopornographiques, ainsi que sur l’utilisation de Grok — le modèle d’intelligence artificielle de X — pour la génération de deepfakes sexuels sans le consentement des victimes. Elon Musk et l’ancienne directrice générale de la plateforme, Linda Yaccarino, sont visés en leur qualité respective de gérant de fait et de droit au moment des faits.

Musk n’avait pas répondu à une convocation en audition libre fixée au 20 avril.

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Une réaction en français, sur X

Le lendemain de l’annonce, Elon Musk a publié en français un message visant directement les magistrats en charge du dossier : « Ils sont plus faux qu’un euro en chocolat et plus pé* dés qu’un flamant rose en tutu fluo ! »* Ce n’est pas la première fois : après une perquisition dans les locaux parisiens de X en février, il les avait déjà insultés publiquement sur sa plateforme, les qualifiant d’« attardés mentaux ».

X avait alors qualifié cette perquisition d’« acte judiciaire abusif » reposant selon elle sur des « motivations politiques », réfutant toute infraction à la législation française.

Une affaire aux ramifications politiques

Le député macroniste Éric Bothorel, à l’origine de la procédure, a salué l’ouverture de l’information judiciaire : « L’enquête a donc démontré qu’il y avait matière à poursuite, en désignant un juge d’instruction. » Son collègue Arthur Delaporte a souligné que l’absence de Musk à son audition libre « n’a pas été un obstacle à la poursuite de l’enquête ».

Le juge d’instruction devra désormais déterminer si les faits reprochés justifient des poursuites formelles contre le propriétaire de l’une des plateformes les plus influentes au monde.