Fusillade devant le consulat israélien d'Istanbul : un mort, deux blessés parmi les assaillants

Trois hommes armés ont ouvert le feu mardi 7 avril 2026 devant le bâtiment abritant le consulat israélien à Istanbul, en Turquie. Les forces de l’ordre turques ont neutralisé les assaillants : l’un a été tué, les deux autres grièvement blessés. Deux policiers ont été légèrement atteints au cours de l’échange de tirs.

Les faits se sont produits devant le Yapı Kredi Plaza, complexe de bureaux du quartier de Levent où sont hébergées les représentations diplomatiques israéliennes. Selon le ministère turc de l’Intérieur, les policiers en faction ont d’abord sommé les individus de s’arrêter à leur approche. Face à leur refus, une fusillade a éclaté, qui a duré environ six minutes.

Des assaillants venus de province, lourdement équipés

Le ministre turc de l’Intérieur, Mustafa Çiftçi, a indiqué que les trois hommes avaient rejoint Istanbul depuis Izmit, ville industrielle située à environ 100 kilomètres à l’est, à bord d’un véhicule de location. Deux d’entre eux seraient frères. Çiftçi a précisé que l’un des assaillants présenterait des liens avec une organisation à caractère religieux, et que l’un des deux frères aurait un casier lié à des infractions liées aux stupéfiants. Les médias turcs NTV et CNN Türk ont rapporté que les trois individus portaient des tenues de camouflage, des sacs à dos et étaient armés de fusils à canon long avec de nombreuses munitions.

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Un consulat vide depuis octobre 2023

Aucun diplomate israélien ne se trouvait sur place au moment des faits. Israël avait rappelé l’ensemble de son personnel diplomatique et consulaire de Turquie après les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, invoquant des raisons sécuritaires. La représentation consulaire demeure formellement fermée depuis lors.

Les tensions régionales sont vives au 38e jour du conflit déclenché le 28 février 2026 entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Les autorités turques ont ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les circonstances exactes de l’attaque et établir si les assaillants agissaient de manière coordonnée ou isolée. Aucune organisation n’avait revendiqué l’acte au moment de la publication de cet article.