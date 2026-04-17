Gdiz/Bénin : la marque SùSù lancée, DIXTRI Textile première boutique distributrice

La marque de linge de maison SùSù, conçue par Bénin Textile SA (BTEX), a été officiellement mise sur le marché jeudi 16 avril 2026 à Cotonou, avec l’ouverture de sa distribution dans la boutique DIXTRI Textile, située sur le boulevard Saint-Michel. Cette enseigne devient le premier point de vente agréé pour les produits issus de la transformation locale du coton béninois.

Le lancement marque une nouvelle étape dans le déploiement industriel de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), portée par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-Bénin SA). La marque SùSù propose une gamme de linge de maison fabriquée localement, comprenant notamment des draps, serviettes et accessoires destinés au marché national.

Une production textile issue de la transformation locale

Les produits SùSù sont conçus au sein de Bénin Textile SA, une unité industrielle implantée dans la GDIZ. L’entreprise transforme le coton cultivé au Bénin en articles finis, intégrant ainsi plusieurs maillons de la chaîne de valeur textile sur le territoire national.

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La mise en circulation de cette première marque commerciale traduit le passage de la production industrielle à la distribution de biens destinés directement aux consommateurs. Les produits sont positionnés sur une offre accessible, avec un accent sur la qualité et la durabilité.

Lors de la cérémonie de lancement, Faki Adjè, directeur général adjoint de la SIPI-Bénin SA, a déclaré : « Choisir SUSU, ce n’est pas seulement acheter du linge de maison. C’est soutenir une industrie locale, c’est encourager la transformation de notre coton, et surtout, c’est contribuer à la création d’emplois. » Selon les responsables de la GDIZ, plus de 25 000 personnes travaillent actuellement sur le site industriel, dans différents secteurs d’activité liés à la transformation.

DIXTRI Textile amorce le réseau de distribution

Avec l’ouverture de la distribution chez DIXTRI Textile, la marque SùSù devient accessible au grand public à travers un premier circuit commercial structuré. L’enseigne assure la mise en marché des produits et leur disponibilité auprès des consommateurs.

Lors du lancement, la direction commerciale de DIXTRI Textile indique que cette collaboration vise à organiser la diffusion de la marque à l’échelle nationale, en s’appuyant sur des canaux de distribution existants. Le lancement constitue ainsi la première étape d’un déploiement progressif sur l’ensemble du territoire. Les responsables de l’enseigne soulignent également que cette initiative permet aux consommateurs d’accéder à des produits entièrement fabriqués au Bénin, à partir de matières premières locales et selon des standards industriels

Une stratégie industrielle axée sur la valeur ajoutée locale

La commercialisation de SùSù s’inscrit dans la politique de transformation locale du coton, promue par les autorités béninoises à travers le développement de la GDIZ. Cette zone industrielle vise à réduire l’exportation de matières premières brutes en favorisant la production de biens finis à plus forte valeur ajoutée.

Bénin Textile SA illustre cette orientation en intégrant les étapes de transformation industrielle et de mise sur le marché. L’objectif affiché est de structurer une filière textile capable de répondre à la demande locale tout en développant des capacités d’exportation.