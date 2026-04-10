Guerre en Iran: Trump sauvé par les républicains face à la résolution des démocrates

Le 9 avril 2026, à Washington, les élus Républicains de la Chambre des représentants ont empêché une initiative Démocrate visant à interrompre les opérations militaires américaines contre l’Iran. Plus spécifiquement, la séance du jour était dirigée par Chris Smith, élu Républicain, qui a rapidement ajourné la séance avant qu’un vote ne puisse être engagé. Un vote qui aurait considérablement limité le pouvoir de décision du président Trump, dans le cadre du conflit qui l’oppose à Téhéran.

Si un accord de cessez-le-feu a été trouvé mercredi matin, les élus Démocrates craignent un revirement de situation. L’objectif du vote était ainsi de forcer la main au président Trump. Ceux-ci souhaitaient obtenir un arrêt immédiat de l’engagement américain au Moyen-Orient. Malheureusement pour eux, il n’y a pas eu de vote possible.

Un élu Républicain « sauve » Donald Trump

Ils n’entendent cependant pas en rester là. En effet, ces derniers ont annoncé vouloir relancer le débat dès la reprise des travaux parlementaires, avec des procédures plus contraignantes. En cas d’issue positive, il s’agirait d’un revers de taille pour l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche, à quelques mois seulement de mid-termes importantes pour lui et son équipe.

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Une défaite lors de ces élections pourrait coûter cher au président Trump. En effet, celui-ci pourrait perdre la main sur la Chambre Basse et la Chambre Haute. Les Démocrates auraient alors plus de liberté pour bloquer le pouvoir d’action du chef de l’État. Une idée qui, par ailleurs, ne semble pas du tout ravir la Maison-Blanche.

Les mid-terms approchent, Trump en danger

Les récentes déclarations du chef de l’État au sujet de l’Iran, dont il menaçait la civilisation d’extinction semblent avoir joué en sa défaveur. Son attitude belliqueuse et ses nombreuses attaques à l’encontre de ses partenaires (notamment l’Europe et l’OTAN) isolent les USA. Les élus tentent ainsi, de par ces actions, de rappeler au chef de l’État, quelles sont les règles du droit international.