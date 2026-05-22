USA : Comment la guerre en Iran a bloqué des milliards de dollars d’armes destinées à Taïwan

Les États-Unis ont confirmé cette semaine la suspension temporaire d’un important projet de vente d’armes à Taïwan, alors que Washington mobilise ses stocks de munitions pour ses opérations militaires liées au conflit avec l’Iran. Le sujet a été évoqué jeudi 21 mai lors d’une audition parlementaire au Congrès américain par Hung Cao, ministre américain délégué par intérim à la Marine.

Interrogé sur un contrat militaire de 14 milliards de dollars destiné à Taïwan, le responsable américain a indiqué que cette acquisition était actuellement mise en pause afin de garantir les capacités opérationnelles des forces américaines engagées dans l’opération « Epic Fury », lancée le 28 février contre l’Iran. « Nous voulons simplement nous assurer que nous avons tout ce qu’il nous faut, puis les ventes militaires à l’étranger reprendront lorsque l’administration le jugera nécessaire », a-t-il déclaré devant les parlementaires.

Washington privilégie ses besoins militaires immédiats

Les propos de Hung Cao interviennent alors que les États-Unis renforcent depuis plusieurs mois leur présence militaire au Moyen-Orient. Les opérations américaines dans la région ont entraîné une forte consommation de missiles et de munitions de précision, régulièrement utilisés lors des frappes aériennes menées contre des cibles liées à l’Iran et à ses alliés régionaux.

Le contrat concerné porte sur des équipements militaires destinés à Taïwan, territoire revendiqué par la Chine. Pékin considère ces ventes d’armes américaines comme une ingérence dans ses affaires intérieures et proteste systématiquement contre les accords militaires conclus entre Washington et Taipei.

La Maison-Blanche n’a pas annoncé officiellement l’annulation de ce programme. Les déclarations du Pentagone laissent plutôt entendre qu’il s’agit d’un report lié aux priorités militaires actuelles des États-Unis.

Taipei affirme ne pas avoir reçu de notification officielle

À Taïwan, la présidence a réagi dès le lendemain des déclarations faites à Washington. Karen Kuo, porte-parole de la présidence taïwanaise, a affirmé vendredi 22 mai qu’aucune information officielle n’avait été transmise par les autorités américaines concernant une modification de cette vente d’armes.

Cette suspension intervient alors que Taïwan fait déjà face à plusieurs retards dans ses commandes militaires auprès des États-Unis. Entre 2023 et 2024, des médias américains avaient révélé un retard estimé à plus de 19 milliards de dollars d’équipements destinés à Taipei, une situation largement attribuée à la priorité donnée par Washington au soutien militaire apporté à l’Ukraine après l’invasion russe.

Le Congrès américain continue toutefois de soutenir le renforcement des capacités de défense taïwanaises. Depuis plusieurs années, Washington multiplie les contrats d’armement avec Taipei afin d’améliorer les capacités de dissuasion de l’île face à une éventuelle offensive chinoise.