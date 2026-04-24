"Honte à ces voyous" : Mélenchon s'indigne après les violences de deux CRS à Nice

Le 24 avril 2026, à Nice, deux CRS ont été placés en garde à vue après la diffusion d’une vidéo montrant une violente agression sur un jeune homme de 22 ans. Les faits, survenus le 22 avril vers 5 heures dans le quartier de l’Ariane, ont été révélés par des images filmées par un riverain et relayées dans la presse et sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Mélenchon, sur les réseaux sociaux, s’est ému des images diffusées, appelant à leur exclusion immédiate de la police.

Plus spécifiquement ces deux policiers, hors service au moment des faits, sont soupçonnés de violences et de vol aggravé. La victime supposée rentrait d’une soirée lorsqu’une altercation a éclaté avec les deux représentants des forces de l’ordre, alcoolisés. Les deux l’auraient frappé avant de le projeter au sol. Ses affaires auraient aussi été subtilisées.

Les images, transmises aux enquêteurs, montrent une scène particulièrement violente. On y voit la victime tenter de se défendre. Celle-ci demande de l’aide, puis subit de nouveaux coups alors qu’elle est au sol. La vidéo montre aussi un coup de pied porté alors que la victime semble affaiblie. Un témoin tente d’intervenir sans succès.

Publicité

Jean-Luc Mélenchon appelle au renvoi des policiers identifiés

Des images violentes, que Jean-Luc Mélenchon n’a pas manqué de commenter. Le leader de la France Insoumise s’est exprimé sur les réseaux sociaux (X), invitant les autorités à prendre des décisions quant à la suspension voire au renvoi définitif de ces individus. L’enquête se poursuit pour établir précisément les responsabilités. Seule certitude, les deux ont été identifiés, puisqu’ils se sont rendus d’eux-même au commissariat.

Cette sortie ne devrait pas manquer de relancer les débats en France sur les violences policières. On estime, à ce jour, que plus de 8 198 cas et victimes de violences policières ont été recensées en France depuis 2018, avec une accélération notable selon certains médias comme l’Humanité, sous Emmanuel Macron.