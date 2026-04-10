Iran: Mojtaba Khamenei veut une compensation des USA et d’Israël pour les martyrs

Le 9 avril 2026, à Téhéran, Mojtaba Khamenei s’est exprimé à l’occasion d’une allocution retransmise par divers médias locaux et agences de presse. Au cours de sa prise de parole, le dirigeant iranien a réaffirmé sa volonté de mettre fin au conflit, ajoutant que son pays ne reculerait cependant devant rien et demanderait des réparations aux États-Unis et à Israël, pour les dégâts humains et matériels, causés au cours des bombardements effectués depuis le 28 février dernier.

Cette allocution intervient dans un contexte de cessez-le-feu encore fragile. Annoncé mercredi, très tôt, celui-ci semble toujours tenir même si, tout peut encore évoluer. D’ailleurs, dirigeants américains et iraniens vont se rencontrer ce samedi matin (heure locale) afin d’entamer de premières négociations en vue d’un accord de paix.

USA et Iran se rencontreront ce samedi, au Pakistan

Au cours de sa prise de parole, le guide suprême a estimé que l’Iran sortait renforcé de l’affrontement. Il a notamment salué la mobilisation des forces armées et de la société civile face aux Américains et Israéliens, dans un contexte forcément dangereux. Il a aussi insisté sur la nécessité de maintenir la pression, appelant à continuer les rassemblements publics et le renforcement de la présence sociale dans l’espace national.

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Mojtaba Khamenei entend également faire payer les États-Unis et Israël pour les dégâts causés. En effet, de nombreux ponts, de nombreuses routes et de nombreux espaces essentiels à la vie quotidienne (centrales énergétiques etc) ont été touchés. Il faudra du temps et de l’argent pour parvenir à tout rétablir dans des délais raisonnables. Washington ne devrait toutefois pas accepter cette demande.

Mojtaba Khamenei souhaite que Washington paie pour les dégâts causés

Les États-Unis entendent cependant accentuer la pression sur Téhéran. La question du contrôle du détroit d’Ormuz sera notamment évoquée au cours des échanges à venir. Il s’agit d’un enjeu central dans les discussions et une réouverture totale, sans contrepartie, serait forcément bien vue par Washington, qui pourrait, dès lors, s’accorder avec Téhéran sur les réparations. Naturellement, tout cela reste hypothétique et les premiers échanges du week-end permettront d’y voir plus clair.