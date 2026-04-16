Le satellite chinois TEE-01B a offert à l'Iran une précision de frappe inédite

Lorsque les missiles et drones iraniens ont frappé les bases américaines à travers neuf pays du Moyen-Orient en mars 2026, la précision des impacts avait surpris les analystes occidentaux : cinq avions ravitailleurs endommagés à Prince Sultan en Arabie saoudite, la base navale de la 5e Flotte américaine au Bahreïn touchée à plusieurs reprises, des infrastructures civiles visées avec une sélectivité inhabituelle pour un pays sous sanctions depuis des décennies. Une enquête du Financial Times, publiée le 15 avril, révèle une partie de l’explication : la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution (IRGC) disposait, pour ces opérations, d’un satellite d’observation commercial chinois offrant une résolution dix fois supérieure à celle de ses propres capacités spatiales.

Le satellite en question, le TEE-01B, a été développé et lancé par Earth Eye Co., une entreprise privée basée à Pékin. L’IRGC l’a acquis fin 2024 via un contrat de 36,6 millions de dollars réglé en renminbi, selon les documents militaires iraniens cités par le Financial Times. La transaction a contourné les procédures d’exportation classiques grâce à un modèle de livraison en orbite : le satellite a été lancé depuis le Centre spatial de Jiuquan le 6 juin 2024, avant que son contrôle soit transféré à l’IRGC une fois en orbite. Le contrat n’a pas transité par l’Agence spatiale civile iranienne, ce qui a permis une mise en service opérationnelle immédiate.

Une résolution sans équivalent dans l’arsenal iranien

Le TEE-01B opère à 545 km d’altitude en orbite héliosynchrone et offre une résolution panchromatique de 0,5 mètre. Le satellite iranien Noor-3 n’atteint que 5 mètres, et le Noor-2 entre 12 et 15 mètres. Cet écart a permis à l’IRGC d’identifier des aéronefs individuels et des véhicules au sol sur les bases surveillées, un niveau de détail inaccessible avec les capacités propres de Téhéran. Selon les documents obtenus par le Financial Times, le satellite a couvert un cycle de ciblage complet : reconnaissance pré-frappe, coordination temporelle des tirs et évaluation des dommages dans les heures suivant les frappes.

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Les images obtenues montrent que le TEE-01B a photographié la base de Prince Sultan les 13, 14 et 15 mars 2026. Le lendemain, le président américain Donald Trump confirmait que cinq avions ravitailleurs de l’US Air Force y avaient été endommagés. Le satellite a également surveillé la base de Muwaffaq Salti en Jordanie, des installations proches du quartier général de la 5e Flotte à Manama, et l’aéroport d’Erbil en Irak, autour des dates des frappes revendiquées par l’IRGC.

Des stations sol hors de portée

Dans le cadre du contrat, l’IRGC a obtenu l’accès au réseau de stations sol d’Emposat, un opérateur commercial basé à Pékin dont l’infrastructure s’étend en Asie et en Amérique latine. Ce dispositif place l’ensemble du système hors de portée d’une frappe israélienne ou américaine : neutraliser les stations de contrôle impliquerait de frapper en territoire chinois, avec le risque d’une escalade directe avec Pékin.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié d’«inexactes» les informations selon lesquelles le satellite aurait servi à diriger des attaques contre des forces américaines. Earth Eye Co. et Emposat n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le Financial Times qualifie cette opération de première utilisation confirmée par l’Iran d’un satellite étranger à haute résolution dans le cadre d’opérations de combat actives. Aucune disposition du droit international n’interdit formellement la vente commerciale de satellites d’observation, ce qui limite les options de réponse juridique ou diplomatique de Washington.