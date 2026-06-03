Guerre en Iran : les représentants américains défient Trump, sans pouvoir l’arrêter

La Chambre des représentants américaine a adopté mercredi 3 juin une résolution demandant au président Donald Trump de mettre fin aux opérations militaires américaines en Iran. Le texte a été approuvé par 215 voix contre 208, quatre républicains ayant rompu avec leur camp pour voter aux côtés de l’ensemble des démocrates.

Les quatre dissidents sont les représentants Thomas Massie (Kentucky), Brian Fitzpatrick (Pennsylvanie), Tom Barrett (Michigan) et Warren Davidson (Ohio). Leur ralliement a suffi à faire basculer un vote que la direction républicaine avait tenté d’éviter : deux semaines plus tôt, la Chambre avait été renvoyée en vacances anticipées pour le Memorial Day alors que la résolution semblait en mesure de passer.

Un texte sans force contraignante

La résolution, portée par le représentant démocrate Gregory Meeks (New York), président de la commission des Affaires étrangères, ordonne au président de retirer les forces armées américaines des hostilités avec l’Iran, sauf si le Congrès vote une déclaration de guerre ou autorise formellement le recours à la force. La portée du texte reste cependant limitée : il s’agit d’une résolution concurrente (concurrent resolution), qui n’est pas soumise à la signature présidentielle mais doit être adoptée par les deux chambres pour produire ses effets.

La Maison-Blanche a contesté la pertinence même du vote. Dans un document officiel transmis au Congrès en mai, l’administration a affirmé que “les hostilités engagées le 28 février 2026 ont pris fin avec le cessez-le-feu ordonné par le président le 7 avril 2026”, rendant selon elle la résolution sans objet.

Le Sénat, prochaine étape décisive

Ce vote intervient après trois tentatives infructueuses similaires à la Chambre depuis le début du conflit, dont un résultat nul à 212 voix de chaque côté lors du précédent scrutin. Il marque la première fois qu’une telle résolution franchit l’une ou l’autre des deux chambres depuis le début des hostilités.

Le texte est désormais transmis au Sénat, où les démocrates ont déjà obtenu le mois dernier un vote procédural favorable avec le soutien de quelques républicains. Un vote final en séance plénière n’est pas encore programmé. Même en cas d’adoption sénatoriale, Trump conserverait la faculté de contester juridiquement l’autorité de la résolution, son administration ayant mis en cause la constitutionnalité du War Powers Act sur lequel elle repose.