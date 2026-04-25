Macron accuse Trump, Poutine et Xi Jinping d’être « farouchement » opposés à l’Europe

Le président français Emmanuel Macron a répondu, vendredi 25 avril à Athènes, aux critiques formulées par le chef du Pentagone à l’égard de l’Union européenne. En déplacement en Grèce pour une visite officielle de deux jours, il a estimé que plusieurs grandes puissances adoptaient une posture hostile vis-à-vis des Européens.

S’exprimant aux côtés du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le chef de l’État a affirmé que les présidents Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping étaient « farouchement opposés aux Européens » rapporte TF1. Il a également appelé à une réaction collective, estimant que la période actuelle pouvait constituer une opportunité pour renforcer le rôle de l’Union européenne sur la scène internationale.

Réponse aux critiques américaines sur l’action européenne

Cette déclaration intervient après les propos du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, tenus lors d’une conférence de presse vendredi. Le responsable américain a reproché aux pays européens de bénéficier de la protection des États-Unis depuis plusieurs décennies tout en restant insuffisamment engagés dans certaines zones de crise.

Publicité

Il a notamment évoqué la situation dans le détroit d’Ormuz, où les tensions persistent en raison de restrictions maritimes liées au conflit en cours au Moyen-Orient. Le responsable américain a appelé les Européens à agir davantage sur le terrain plutôt que de multiplier les réunions diplomatiques.

Appel à un renforcement du rôle européen

Depuis Athènes, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité pour l’Union européenne de renforcer ses capacités et sa crédibilité. Il a rappelé que l’Europe devait s’affirmer comme un acteur géopolitique à part entière, capable d’agir de manière autonome sur les questions de sécurité et de défense.

Le déplacement du président français en Grèce s’inscrit également dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine militaire. La France et la Grèce ont déjà conclu un accord de défense en 2021, prévoyant notamment une clause d’assistance mutuelle et la livraison d’équipements militaires français à Athènes.

Une séquence diplomatique marquée par les tensions

Les déclarations du président français interviennent alors que plusieurs crises internationales restent ouvertes, notamment au Moyen-Orient et en Europe de l’Est. Les appels à une plus grande implication européenne dans la gestion de ces dossiers se multiplient du côté des partenaires occidentaux.

La visite d’Emmanuel Macron en Grèce doit se poursuivre jusqu’au lendemain, avec des échanges centrés sur les enjeux de sécurité régionale et de coopération stratégique entre les deux pays.