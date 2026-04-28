Madagascar expulse un employé de l’ambassade de France soupçonné de déstabilisation

Les autorités de Madagascar ont annoncé mardi 28 avril l’expulsion d’un agent de l’ambassade de France à Antananarivo. Le ministère malgache des Affaires étrangères indique avoir déclaré cet agent « persona non grata » en raison d’agissements jugés incompatibles avec son statut diplomatique.



La décision a été notifiée après la convocation de l’ambassadeur français par la diplomatie malgache. Dans son communiqué, le ministère évoque des faits liés à des « actes de déstabilisation » impliquant des ressortissants malgaches et étrangers. L’identité de l’agent concerné, tout comme ses fonctions, n’ont pas été rendues publiques.

Une décision officielle fondée sur des soupçons d’ingérence

Le gouvernement malgache précise que cette mesure découle d’investigations en cours sur une affaire de sécurité nationale. L’expulsion d’un agent diplomatique constitue l’une des sanctions les plus sévères prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, qui encadre le statut des représentants étrangers.

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Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères affirme maintenir son « attachement au respect de la souveraineté des États » et à des relations diplomatiques fondées sur la confiance. Aucune réaction officielle de l’ambassade de France n’avait été communiquée au moment de l’annonce.

Des relations anciennes marquées par des tensions récurrentes

Les relations entre Madagascar et la France reposent sur une histoire ancienne, marquée par la colonisation de l’île par Paris à la fin du XIXe siècle, puis par l’indépendance obtenue en 1960. Depuis, les deux pays ont conservé des liens étroits, notamment sur les plans économique, culturel et diplomatique.



Ces relations connaissent toutefois des épisodes de crispation réguliers. En 2025, la chute de l’ancien président Andry Rajoelina et son évacuation vers l’étranger avec l’appui de la France ont suscité des critiques au sein des nouvelles autorités malgaches.

Un climat politique tendu depuis le changement de pouvoir

Depuis la prise de pouvoir des militaires en octobre 2025, les autorités malgaches ont engagé une réorientation de leur politique étrangère, notamment en direction de nouveaux partenaires internationaux. Cette évolution intervient alors que des enquêtes sont menées sur des menaces présumées contre la stabilité du pays. L’agent déclaré persona non grata devra quitter le territoire malgache dans les délais fixés par les autorités, conformément aux usages diplomatiques en vigueur.