Burkina Faso : la Chine soutient le secteur agricole avec 160 millions FCFA d'équipements

La Chine a remis au Burkina Faso un lot de matériel agricole, de semences et d’engrais évalué à plus de 160 millions de FCFA, lundi 25 mai 2026, lors d’une cérémonie à Ouagadougou. L’Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a procédé à cette remise en présence de Prosper Zemba, directeur général des productions végétales du ministère en charge de l’Agriculture, qui représentait son ministre. Ce don comprend des tracteurs, des motoculteurs, des semoirs, des faucheuses, des décortiqueuses et des batteuses, ainsi que des équipements destinés à l’élevage et à un laboratoire d’analyse des semences.

L’agriculture au cœur d’un partenariat stratégique

Depuis la reprise des relations diplomatiques en 2018, la Chine s’est progressivement établie comme un partenaire stratégique du Burkina Faso dans le secteur agricole. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a grimpé de 318 millions de dollars en 2018 à 740 millions en 2024, reflétant une intensification notable de la coopération. Les investissements chinois dans l’agriculture burkinabè se traduisent non seulement par des dotations en matériel, mais aussi par des programmes de formation massifs : plus de 7 400 agents et techniciens agricoles ont déjà bénéficié d’une instruction aux méthodes chinoises.



Une stratégie d’intensification des cultures

Ce nouvel équipement intervient dans le cadre de la phase 3 du projet d’assistance technique agricole chinoise. Les autorités envisagent l’exploitation de 400 hectares supplémentaires ainsi que la mise en place de bassins piscicoles afin de diversifier la production. Ces actions traduisent la continuité des acquis déjà enregistrés par le projet. En effet, depuis son lancement, les deux partenaires ont aménagé 2 800 hectares de bas-fonds rizicoles, réalisé 15 infrastructures hydrauliques et formé plusieurs milliers d’acteurs du secteur agricole aux techniques agricoles modernes.

Renforcement de l’appui technique

L’accompagnement chinois ne se limite pas à la fourniture de matériel. Le Burkina Faso bénéficie également de la transmission de savoir-faire agricole à travers des programmes de formation continues. Ces initiatives ciblent les producteurs locaux, les techniciens agricoles et les agents des ministères impliqués dans la gestion des terres et des ressources hydrauliques.

La cérémonie de remise intervient alors que le Burkina Faso poursuit sa trajectoire vers l’autosuffisance alimentaire, objectif que le pays affirme avoir atteint en 2025. Les nouveaux équipements doivent contribuer à consolider ce résultat et à accroître les rendements agricoles, notamment en riziculture où les techniques introduites par le partenaire chinois ont permis des productions dépassant les 9 tonnes à l’hectare pour le riz hybride.