Cristiano Ronaldo : le record qui prolonge la légende

Cristiano Ronaldo disputera la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Le sélectionneur Roberto Martínez a retenu l’attaquant de 41 ans pour le tournoi organisé du 11 juin au 19 juillet aux United States, au Canada et au Mexico, ce qui fera de lui le premier joueur de l’histoire à participer à six éditions du Mondial.

Présent pour la première fois à la FIFA World Cup 2006, l’attaquant portugais ajoutera une nouvelle ligne à un parcours international déjà marqué par plusieurs records. La FIFA a confirmé que cette sixième participation constitue une première dans l’histoire de la compétition masculine.

Un sixième Mondial inédit

Cristiano Ronaldo a déjà représenté le Portugal lors des éditions 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Aucun autre joueur n’avait jusqu’ici atteint ce total. Aucun joueur n’avait jusqu’ici atteint ce total. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il était devenu le premier footballeur à inscrire au moins un but dans cinq éditions différentes de la compétition. Ce record soulignait déjà la constance de l’ancien joueur du Real Madrid CF et de Manchester United F.C. sur plus de vingt ans de carrière internationale.

Le Portugal connaît ses adversaires

Le Portugal commencera son parcours face à la République démocratique du Congo, avant d’affronter l’Ouzbékistan puis la Colombie en phase de groupes.

Roberto Martínez s’appuiera sur un effectif mêlant cadres expérimentés et joueurs plus jeunes, avec l’objectif de conduire la sélection portugaise vers un premier sacre mondial. Le seul grand trophée qui manque encore à Cristiano Ronaldo reste la Coupe du monde, malgré un palmarès international déjà enrichi par l’UEFA Euro 2016 et la 2019 UEFA Nations League Finals.

À 41 ans, le capitaine portugais aura ainsi une nouvelle occasion d’ajouter un chapitre à une carrière commencée en sélection en 2003, lorsque le Portugal entrera en lice au début du mois de juin 2026.