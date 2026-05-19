Premier League : Arsenal brise deux décennies d'attente et reprend sa couronne

Arsenal a été sacré champion d’Angleterre ce mardi 19 mai 2026, à l’issue d’une saison dominée de bout en bout par le club londonien. Le titre a été officialisé sans que les Gunners n’aient à jouer : Manchester City n’a pas réussi à s’imposer face à Bournemouth, un match nul (1-1) qui a rendu la position d’Arsenal au classement mathématiquement inatteignable.

C’est le 14e titre de champion d’Angleterre du club, le premier depuis la saison 2003-2004, celle des « Invincibles » d’Arsène Wenger, qui avaient bouclé l’intégralité du championnat sans la moindre défaite. Arsenal se retrouve ainsi à 82 points au classement, avec quatre longueurs d’avance sur City.

Trois finales perdues avant la délivrance

Arsenal avait terminé dauphin lors des trois saisons précédentes, dominant parfois les débats pendant de longs mois avant de céder le titre à City ou Liverpool dans le sprint final. Cette saison, l’équipe entraînée par Mikel Arteta a su tenir dans les moments décisifs. Après une défaite 2-1 contre Manchester City le 19 avril, qui avait ramené l’écart à trois points, Arsenal a remporté ses quatre matchs suivants — dont trois sur le score d’un but à zéro — pour reconstruire son avance.

La régularité sur coups de pied arrêtés a constitué l’une des marques de fabrique de cette saison : les Gunners ont inscrit dix-huit buts sur corner en Premier League, un record. Lors du match précédant le sacre, face à Burnley, Kaï Havertzavait ainsi repris de la tête un centre de Bukayo Saka pour arracher une victoire 1-0 à l’Emirates Stadium.

Une finale de Ligue des champions en ligne de mire

Declan Rice, recruté en provenance de West Ham à l’été 2023, et le gardien David Raya ont livré des saisons abouties, portant un collectif bâti sur l’une des défenses les plus solides d’Europe.

Le sacre en championnat n’est pas l’unique objectif de la saison pour Arsenal. Le club disputera la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain face au Paris Saint-Germain, tenant du titre, à Budapest. Une victoire ferait d’Arsenal le premier club de son histoire à remporter le doublé championnat-Ligue des champions. Le dernier match de Premier League, dimanche à Crystal Palace, n’aura plus qu’une valeur de célébration.