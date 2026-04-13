Mort du général Braimah : arrestation d'un adolescent suspecté d'être impliqué dans l'attaque au Nigéria

Un adolescent de 15 ans, identifié comme Tijjani, a été arrêté par l’armée nigériane après une attaque contre une base militaire dans l’État de Borno ayant coûté la vie au brigadier-général Oseni Braimah et à trois soldats, jeudi 9 avril. L’opération a été menée par des troupes de l’opération Hadin Kai, dispositif de lutte contre les groupes armés dans le nord-est du pays.

Selon des informations rapportées par des médias nigérians, le général Oseni Braimah commandait la 29e brigade engagée dans cette opération conjointe. Il a été tué lors de l’assaut attribué à des combattants présumés de Boko Haram contre une position militaire dans cette région régulièrement ciblée.

Un suspect interpellé après l’attaque

L’arrestation de Tijjani serait intervenue à Ngamdu, une localité située dans l’État de Borno. Dans une vidéo relayée en ligne et citée par plusieurs médias locaux, le jeune suspect affirme avoir participé à des attaques dans les zones de Benisheik et Ngamdu.

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S’exprimant en haoussa, il indique avoir été intercepté alors qu’il transportait une somme de 850 000 nairas destinée, selon ses propos, à l’acquisition de matériel. « Avant l’attaque, nous venions de Jilli et nous y sommes retournés après », déclare-t-il dans cet enregistrement. Les circonstances exactes de son implication n’ont toutefois pas été confirmées officiellement par les autorités militaires à ce stade.

Une zone sous pression sécuritaire persistante

L’État de Borno reste l’un des principaux foyers d’insécurité au Nigeria, avec des attaques récurrentes visant les positions de l’armée. En mars 2026, une base militaire à Mallam Fatori avait déjà été prise pour cible lors d’une offensive de combattants jihadistes. L’armée nigériane avait alors annoncé avoir repoussé l’assaut, avec l’appui de frappes aériennes, et neutralisé plusieurs dizaines d’assaillants.

Ces attaques ciblées contre des installations militaires interviennent dans un contexte de lutte prolongée contre les groupes armés actifs dans le nord-est du pays, notamment Boko Haram et sa faction dissidente ISWAP. Les forces armées nigérianes y maintiennent une présence renforcée à travers l’opération Hadin Kai. Aucune communication officielle détaillée n’a encore été publiée sur les suites judiciaires concernant le suspect arrêté, ni sur d’éventuelles interpellations supplémentaires liées à cette attaque.