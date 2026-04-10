Musique : Angélique Kidjo reprend “Malaika” avec Florent Pagny en hommage à sa mère

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo a annoncé sur sa page Facebook la sortie d’une nouvelle version du titre « Malaika », enregistrée en duo avec Florent Pagny. Cette reprise s’inscrit dans son album « HOPE!! », dédié à la mémoire de sa mère disparue.

Dans son message publié en ligne, l’artiste explique avoir choisi ce morceau en raison du lien personnel qui l’unit à cette chanson. « Pour finir mon album HOPE!! dédié à ma mère qui nous a quittés il y a cinq ans, j’ai voulu interpréter “Malaika” », écrit-elle, précisant qu’il s’agissait du titre que sa mère lui demandait le plus souvent de chanter.

Une collaboration artistique marquée par l’émotion

Angélique Kidjo indique avoir souhaité associer Florent Pagny à cette nouvelle version, saluant la qualité de sa voix. L’enregistrement du titre s’est déroulé en studio dans une atmosphère particulière, selon ses propos publiés sur le réseau social.

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La chanteuse évoque une expérience personnelle liée à ce projet, affirmant avoir ressenti une présence symbolique au moment de l’interprétation. Le morceau est désormais disponible sur les principales plateformes d’écoute. Ce choix artistique s’inscrit dans une démarche de transmission et de mémoire, l’artiste reliant directement cette reprise à l’héritage familial.

Un hommage à Yvonne Kidjo

La mère de la chanteuse, Yvonne Kidjo, est décédée en juin 2021 à l’âge de 94 ans. Figure du milieu artistique béninois, elle avait exercé comme chorégraphe et dirigé un groupe artistique, une première pour une femme dans ce domaine au Bénin.

Angélique Kidjo lui a rendu plusieurs hommages publics, notamment à travers des publications sur les réseaux sociaux. Lors de précédentes célébrations de la fête des mères, elle avait partagé des images et des souvenirs liés à sa relation avec celle qu’elle présente comme une source d’inspiration.

Une trajectoire familiale marquée par plusieurs deuils

Le décès d’Yvonne Kidjo est intervenu quelques années après celui d’Oscar Kidjo, frère aîné de la chanteuse, survenu en juillet 2018. Ces événements ont été évoqués à plusieurs reprises par l’artiste dans ses prises de parole publiques. La sortie de « Malaika » constitue ainsi une nouvelle étape dans le travail de mémoire entrepris par la chanteuse autour de sa famille. Le titre est accessible depuis sa mise en ligne, dans le cadre de la promotion de l’album « HOPE!! ».