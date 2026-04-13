NFL : décès à 30 ans de l’ex-joueur Chris Payton-Jones dans un accident

L’ancien joueur de football américain Chris Payton-Jones est décédé samedi soir dans un accident de la route en Floride, selon les autorités locales. Âgé de 30 ans, il a été déclaré mort sur les lieux après une collision impliquant son véhicule.

D’après la Florida Highway Patrol, l’ancien défenseur circulait lorsqu’il est entré en collision avec un pick-up avant que sa voiture ne se renverse. Le véhicule aurait ensuite pris feu, selon les premiers éléments communiqués par les forces de l’ordre.

Parcours entre NFL et ligues alternatives

Chris Payton-Jones avait évolué en NFL entre 2018 et 2021, passant par plusieurs franchises au cours de sa carrière professionnelle. Après son passage dans la ligue principale, il avait poursuivi son parcours dans des compétitions alternatives. Il avait notamment rejoint les Sea Dragons de Seattle en XFL, avant d’intégrer les BattleHawks de Saint-Louis en United Football League (UFL), une ligue récente issue de la fusion entre la XFL et l’USFL en 2024. Cette compétition vise à offrir une plateforme aux joueurs en dehors du circuit principal de la NFL.

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Réaction de la United Football League

La United Football League a réagi à l’annonce du décès dans un communiqué officiel. L’organisation a salué la mémoire de l’ancien joueur, le décrivant comme « un coéquipier très apprécié et un leader dans le vestiaire », rappelant son engagement et son parcours sur le terrain.

Aucune précision supplémentaire n’a été donnée à ce stade sur les circonstances détaillées de l’accident ni sur d’éventuelles suites de l’enquête. Les autorités locales poursuivent leurs constatations pour établir les faits.

Un drame qui rappelle d’autres accidents

La disparition de Chris Payton-Jones intervient dans un contexte où plusieurs anciens joueurs de football américain ont été victimes d’accidents de la route ces dernières années. En 2021, Tarvaris Jackson, ancien quarterback NFL, avait lui aussi trouvé la mort dans un accident de voiture en Alabama.

Les circonstances précises de l’accident survenu en Floride devraient faire l’objet d’un rapport des autorités compétentes dans les prochains jours.