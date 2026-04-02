Nigeria : 15 ans de prison pour un couple qui a vendu deux enfants dont leur bébé

Un couple nigérian a été condamné le 1er avril 2026 à quinze ans de prison pour trafic de bébés, après avoir vendu son nouveau-né et un autre enfant dans le cadre d’un réseau présumé d’exploitation. La décision a été rendue par la Haute Cour fédérale de Calabar, dans l’État de Cross River, à la suite d’une enquête menée par l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), selon un communiqué de l’institution publié le jeudi 2 avril.

Esther Ini Udo, 32 ans, et Eyo Stephen Udo, 34 ans, ont été reconnus coupables d’achat et de vente de mineurs en violation de la loi nigériane de 2015 sur la traite des personnes. Le tribunal leur a également proposé une amende alternative de 2 millions de nairas chacun, sans possibilité de remise de peine.

Transactions commerciales sur des enfants

Les enquêtes ont établi que la femme avait vendu son nouveau-né à une dénommée Oluchi Judith pour la somme de 300 000 nairas. Par la suite, le couple aurait acquis un garçonnet âgé d’un an auprès de vendeurs intermédiaires avant de le revendre à la même acheteuse pour 400 000 nairas. Ces transactions, étalées sur plusieurs mois, ont été interrompues par l’intervention des autorités judiciaires.

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Le tribunal a également enjoint à la NAPTIP de poursuivre les recherches d’Oluchi Judith, soupçonnée d’être au centre de ce réseau de trafic. Les deux intermédiaires impliqués dans la première transaction concernant l’enfant d’un an avaient déjà été condamnés dans le même dossier.

Peines exécutées simultanément après la condamnation

Le jugement a été rendu sur l’affaire FHC/CA/19C/2025, déposée le 19 mars 2025 auprès du tribunal fédéral. Les peines seront exécutées simultanément à compter de cette date. Malgré les accusations formelles, le couple avait nié les faits lors du procès. La NAPTIP intensifie ses opérations pour démanteler ces filières et protéger les mineurs vulnérables.