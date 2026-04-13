Nigéria : après un général, un colonel tué dans une attaque à Borno

Un colonel de l’armée nigériane a été tué lundi 13 avril 2026 dans une attaque survenue à Monguno, dans l’État de Borno, au nord-est du Nigéria. L’officier, identifié comme le colonel I.A. Muhammad, aurait été pris dans une embuscade alors qu’il se rendait en renfort vers une position militaire attaquée.

Selon les médias nigérians, le convoi du colonel aurait été visé par un engin explosif improvisé déclenché à distance. L’explosion aurait également causé la mort de plusieurs soldats qui l’accompagnaient, sans qu’un bilan officiel détaillé n’ait été communiqué par l’armée nigériane à ce stade.

Une nouvelle attaque après la mort d’un général

Cet incident intervient quelques jours après une attaque majeure contre une base militaire à Benisheikh, toujours dans l’État de Borno. Le 9 avril 2026, le général de brigade Oseni Omoh Braimah, commandant de la 29ᵉ brigade engagée dans l’opération HADIN KAI, y a trouvé la mort.

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L’attaque, attribuée à des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP), visait le quartier général de la brigade. La disparition de cet officier supérieur a été confirmée par les autorités militaires nigérianes, qui ont également fait état de pertes parmi les soldats déployés sur le site. La mort d’un général en opération reste un événement rare dans ce conflit, marqué depuis plusieurs années par des attaques ciblées contre les positions militaires dans le nord-est du pays.

Des bilans contestés par l’armée

Les attaques successives à Monguno et Benisheikh interviennent dans un climat de divergences entre les autorités militaires et certains médias sur l’ampleur des pertes. L’armée nigériane a récemment contesté des chiffres diffusés dans la presse, estimant qu’ils ne reflétaient pas les données officielles.

L’État de Borno State demeure l’épicentre des opérations militaires contre les groupes armés actifs dans la région du lac Tchad. L’armée nigériane y poursuit ses opérations dans le cadre de l’opération HADIN KAI, destinée à contenir les attaques et reprendre le contrôle des zones affectées.