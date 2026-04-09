Pavel Durov dénonce le chiffrement de WhatsApp comme une « fraude massive »

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a publié jeudi 9 avril 2026 un message virulent sur le réseau social X, qualifiant le chiffrement de WhatsApp de « plus grande fraude consumériste de l’histoire ». Cette prise de position intervient dans le sillage d’une action collective internationale déposée en janvier 2026 contre Meta devant un tribunal fédéral américain.

Une plainte qui accuse Meta d’accès secret aux messages

L’affaire Dawson et al. v. Meta Platforms, Inc. et al., déposée le 23 janvier 2026 devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, accuse Meta de tromper plus de trois milliards d’utilisateurs en affirmant que leurs messages sont protégés par un chiffrement de bout en bout inviolable.

Selon la plainte, des employés de Meta, des prestataires de la société irlandaise Accenture et d’éventuels tiers pourraient accéder aux messages via une « porte dérobée » intégrée au code source de WhatsApp, à l’insu des utilisateurs. Cet accès serait principalement utilisé pour examiner des messages signalés pour fraude ou violation des règles de la plateforme, mais les employés concernés disposeraient néanmoins d’un accès étendu aux contenus privés.

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La plainte souligne que ni Meta ni WhatsApp ne sollicitent le consentement des utilisateurs pour que leurs messages soient interceptés, lus ou stockés par des tiers.

Meta dément catégoriquement

Meta a rejeté les accusations de façon catégorique. « Toute affirmation selon laquelle les messages WhatsApp ne sont pas chiffrés est absolument fausse et absurde », a déclaré la firme. « Cette plainte est une œuvre de fiction sans fondement. »

Des experts en cryptographie nuancent les accusations. Le chiffrement de WhatsApp repose sur le protocole Signal, dont les clés sont stockées sur les appareils des utilisateurs. Une backdoor systématique serait, selon eux, difficilement dissimulable et détectable dans le code de l’application.

Durov saisit l’occasion pour promouvoir Telegram

Dans son message, Durov affirme que Telegram n’a jamais procédé à de telles pratiques et ne le fera jamais. Cette prise de position répétée du fondateur russo-français vise à valoriser son propre service au détriment de ses concurrents.

La procédure judiciaire en est à ses prémices : la certification en recours collectif, qui conditionne la suite de la procédure, pourrait prendre entre douze et vingt-quatre mois. Meta devrait déposer une requête en rejet dans les prochains mois.