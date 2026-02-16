Whatsapp : une nouvelle fonctionnalité pour sécuriser encore plus les discussions

L’application de messagerie instantanée WhatsApp déploie une option baptisée « Confidentialité avancée de la discussion », permettant aux utilisateurs de bloquer l’exportation de leurs échanges et le téléchargement automatique de médias. Cette nouveauté vise à protéger les conversations sensibles, particulièrement dans les groupes réunissant des personnes peu familières. Un renfort de sécurité qui s’ajoute au chiffrement de bout en bout déjà existant, dans un contexte où la protection des données personnelles devient un enjeu majeur pour les plateformes de communication.

WhatsApp franchit une nouvelle étape dans la protection de la vie privée de ses utilisateurs. La plateforme de messagerie, qui compte plusieurs milliards d’utilisateurs à travers le monde, vient d’introduire une fonctionnalité supplémentaire destinée à renforcer la confidentialité des échanges. Cette option novatrice répond aux préoccupations croissantes concernant la diffusion non contrôlée d’informations privées et l’exploitation potentielle des données par des tiers, notamment par des outils d’intelligence artificielle.

L’application s’est bâtie une solide réputation grâce à son système de chiffrement de bout en bout, une technologie qui garantit que seuls l’expéditeur et le destinataire d’un message peuvent en consulter le contenu. Cette architecture de sécurité empêche toute interception ou lecture par des parties tierces, y compris WhatsApp lui-même.

Publicité

Au fil des années, la plateforme a enrichi son arsenal de protection avec diverses innovations : les messages éphémères permettant la disparition automatique des échanges après un délai choisi, les clés d’accès pour une authentification renforcée, ou encore les paramètres de compte stricts activant en un clic l’ensemble des barrières de sécurité disponibles. La sauvegarde chiffrée des discussions constitue également un élément essentiel de cet écosystème protecteur, offrant aux utilisateurs la possibilité de conserver leurs historiques sans compromettre leur confidentialité.

Une protection renforcée contre l’exportation des conversations

D’après 20 Minutes, la nouvelle fonctionnalité va considérablement plus loin dans la maîtrise des informations partagées. Lorsqu’elle est activée, cette option empêche totalement les participants d’une conversation d’exporter leurs échanges en dehors de l’application. Concrètement, il devient impossible de transférer l’historique d’une discussion vers d’autres plateformes ou supports. Le téléchargement automatique des photos et vidéos se trouve également bloqué, obligeant les utilisateurs à effectuer cette action de manière consciente et délibérée. L’exploitation des contenus par des outils liés à l’intelligence artificielle est par ailleurs neutralisée, répondant ainsi aux inquiétudes émergentes concernant l’utilisation non consentie des données personnelles pour entraîner des algorithmes.

Selon les explications fournies par WhatsApp dans son communiqué officiel, « cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous discutez dans des groupes avec des personnes que vous ne connaissez pas très bien et avec qui vous abordez des sujets par nature sensibles ». L’entreprise souligne ainsi l’importance de cette protection dans des contextes où la confiance entre interlocuteurs n’est pas totalement établie, comme lors d’échanges professionnels avec de nouveaux contacts, de discussions au sein de groupes communautaires élargis, ou de conversations abordant des thématiques délicates nécessitant une discrétion absolue.

Activation simple et personnalisable pour chaque discussion

L’activation de cette protection supplémentaire se révèle remarquablement intuitive. Cette nouvelle option peut être configurée au cas par cas, qu’il s’agisse d’une conversation individuelle ou d’un groupe, offrant ainsi une flexibilité totale aux utilisateurs. Pour en bénéficier, il suffit de lancer l’application et d’appuyer sur le nom de la conversation concernée. Un menu apparaît alors, dans lequel figure désormais l’option « Confidentialité avancée de la discussion ». En la sélectionnant, l’utilisateur peut choisir d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité selon ses besoins spécifiques du moment.

La fonctionnalité est disponible pour toutes les personnes ayant installé la dernière version de l’application, garantissant un déploiement universel et équitable de cette protection avancée. Cette démocratisation des outils de sécurité témoigne de l’engagement de la plateforme à offrir un niveau de protection élevé à l’ensemble de sa communauté d’utilisateurs, indépendamment de leurs compétences techniques.