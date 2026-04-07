Pour relancer la natalité, la Lituanie veut de nouvelles discothèques

Le 1er avril 2026, à Vilnius, le gouvernement lituanien a présenté une série de mesures pour enrayer la baisse de la natalité. En effet, le président Gitanas Nausėda et plusieurs membres de l’exécutif souhaitent agir rapidement face à une situation jugée préoccupante. Le taux de natalité, en Lituanie, ne cesse de chuter. En 2025, 17 500 naissances ont ainsi été enregistrées. Pour relancer la natalité, le gouvernement envisage la rénovation des boîtes de nuit.

En effet, le gouvernement estime que les jeunes souffrent d’un certain manque de lien social. Pour leur permettre de plus facilement se rencontrer, échanger et fonder une famille, l’exécutif envisage de rénover d’anciennes discothèques afin d’attirer un public plus jeune. L’objectif ? Enrayer la chute du nombre de naissances, qui depuis 5 ans, n’en finit plus (baisse de 1 500 naissances, environ, par an au cours de cette période).

De nombreuses raisons expliquent ce déclin de la natalité

Les raisons pouvant expliquer cette baisse de la natalité sont nombreuses. Premièrement, la précarité de l’emploi. Chez les jeunes de 20 à 25 ans, il est difficile de trouver un emploi bien payé. L’instabilité internationale, avec de nombreux conflits, une tension aux frontières avec la Russie et aucune “porte de sortie” ou amélioration visible, impactent également ceux qui sont en âge d’avoir des enfants.

Publicité

Pour encourager les familles, l’exécutif propose aussi un impôt sur le revenu fixé à 0% pendant cinq ans pour les foyers ayant au moins deux enfants, dans la limite du salaire moyen national, estimé à 1 400 euros. Une autre piste est envisagée, afin de permettre aux entreprises employant des parents de familles nombreuses, de bénéficier de certains allègements de charges.

Des résultats attendus et ce, dès 2026

Au total, ce sont huit mesures qui ont été annoncées par le gouvernement. Les autorités reconnaissent volontiers que certaines des initiatives annoncées peuvent surprendre, notamment en ce qui concerne les boîtes de nuit. Cependant, celles-ci insistent sur la nécessité d’agir rapidement, avec l’idée d’obtenir des résultats tangibles et ce, dès cette année 2026.