Présidentielle au Bénin : 7 897 287 électeurs attendus ce dimanche selon Sacca Lafia

Au terme de la campagne électorale, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Sacca Lafia, a officiellement annoncé l’ouverture des opérations de vote pour l’élection présidentielle prévue ce dimanche 12 avril 2026 sur l’ensemble du territoire béninois. L’annonce a été faite à Cotonou dans une allocution adressée aux citoyens, aux candidats et aux acteurs du processus électoral.

La campagne s’achève ainsi conformément au calendrier électoral établi par la CENA, laissant place à la période de silence précédant le scrutin. L’institution en charge de l’organisation des élections indique que l’ensemble du dispositif est opérationnel pour accueillir les électeurs dans les bureaux de vote.

Un corps électoral de près de huit millions d’inscrits

Selon les données communiquées par la CENA, 7 897 287 électeurs sont appelés à voter à travers le pays. Ils seront répartis dans 17 562 bureaux de vote installés dans les différentes communes, arrondissements et localités du Bénin.

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Dans son intervention, Sacca Lafia a rappelé que ce scrutin constitue la huitième consultation présidentielle organisée depuis le renouveau démocratique engagé au début des années 1990. Il a insisté sur la participation attendue des citoyens, soulignant que le vote reste un droit constitutionnel garanti à chaque électeur inscrit.

La CENA précise également que le matériel électoral a été acheminé et déployé dans les centres de vote. Les agents électoraux ont été formés et mobilisés pour assurer le déroulement des opérations conformément aux textes en vigueur.

Une élection marquée par la réforme du calendrier institutionnel

Le scrutin du 12 avril 2026 intervient dans un cadre institutionnel modifié. Il s’agit de la première élection présidentielle organisée après l’adoption de la réforme portant synchronisation des mandats électifs. Cette disposition prévoit l’alignement des échéances électorales dans un cycle unique de sept ans.

Le duo présidentiel élu à l’issue du vote exercera ses fonctions dans ce nouveau cadre institutionnel. Cette évolution vise, selon les autorités, à rationaliser le calendrier politique et à limiter la fréquence des consultations électorales.

Dans son allocution, le président de la CENA a salué la contribution des institutions de la République, des partis politiques, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile à la préparation du scrutin. Il a également adressé des consignes aux agents électoraux, appelés à respecter les principes d’impartialité, de neutralité et de transparence.

Appel au respect du processus et à la participation

Sacca Lafia a invité les électeurs à accomplir leur devoir civique dans le calme et le respect des règles établies. « Que nos actes soient des gages inébranlables de paix », a-t-il déclaré, appelant à un scrutin apaisé.

La CENA rappelle que les opérations de vote se déroulent sur une seule journée, conformément aux dispositions du Code électoral. Les bureaux de vote devraient ouvrir dès les premières heures de la matinée et fermer dans la soirée, sauf prolongation décidée par les autorités compétentes en cas de nécessité.

À l’issue du vote, le processus de dépouillement sera engagé dans chaque bureau, avant la centralisation des résultats. La proclamation des résultats provisoires relève de la CENA, tandis que les résultats définitifs seront validés par la Cour constitutionnelle, conformément aux procédures en vigueur.