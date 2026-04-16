Présidentielle au Bénin : La Céna relève le défi (résultats en 24h, agents payés en 48h)

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a proclamé les résultats de l’élection présidentielle du 12 avril 2026 en moins de 24 heures après la clôture du scrutin, au Bénin. L’institution a également lancé le paiement des agents électoraux dans un délai de 48 heures, selon les informations communiquées par ses services.

Cette double performance repose sur un dispositif informatique déployé pour la gestion des opérations électorales. La CENA indique qu’il s’agit d’une première depuis sa création, rendue possible par une plateforme dédiée à la collecte, à la transmission et à la consolidation des résultats.

Une plateforme de transmission et de compilation en temps réel

Le système mis en place par la CENA repose sur une architecture combinant des fonctionnalités en ligne et hors ligne. Il permet aux acteurs du processus électoral d’enregistrer et de transmettre les données issues des postes de vote dès leur compilation.

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Les feuilles de dépouillement sont acheminées vers la CENA au fur et à mesure des opérations, puis les résultats consolidés au niveau des arrondissements sont transmis via la même interface. Cette organisation a permis une centralisation progressive des données à l’échelle nationale, facilitant la consolidation rapide des résultats.

Le dispositif intègre également un mécanisme de géolocalisation. Selon la CENA, ce système conditionne l’accès à la plateforme et permet de vérifier le lieu exact d’exécution des opérations de compilation et de transmission. Cette fonctionnalité vise à encadrer les opérations menées dans les coordinations d’arrondissement et à sécuriser la chaîne de traitement des résultats.

La mise en cantine des feuilles de dépouillement et des procès-verbaux a été maintenue, conformément aux exigences du Code électoral béninois, qui encadre les modalités de conservation et de vérification des documents électoraux après le scrutin.

Paiement des agents électoraux dans des délais réduits

La même plateforme a été utilisée pour le traitement des données relatives aux agents mobilisés lors du scrutin. Dès le jour du vote, les coordonnateurs d’arrondissement ont transmis les informations concernant les membres des postes de vote et les assistants de centres ayant effectivement participé aux opérations. Les données des crieurs publics ainsi que celles des agents des collectivités locales ont également été intégrées au système. Cette centralisation a permis d’engager rapidement le processus de paiement.

Selon la CENA, environ 35 000 agents électoraux répartis sur l’ensemble du territoire national avaient déjà perçu leurs émoluments via mobile money dans un délai de 48 heures après le scrutin, frais de retrait inclus. Les opérations de paiement, qui prenaient auparavant plusieurs semaines, ont ainsi été considérablement raccourcies. L’institution précise que la totalité des paiements pourrait être finalisée dans un délai de 72 heures après le vote, sous réserve de la validation complète des données transmises par les coordinations locales.

Encadrement institutionnel et perspectives

La CENA attribue ces résultats aux orientations définies par son président, Sacca Lafia, et à l’implication des équipes techniques mobilisées pour la mise en œuvre du dispositif. L’intégration des outils numériques dans la gestion électorale modifie les délais de traitement et les modalités de suivi des opérations.

Le Code électoral en vigueur en République du Bénin prévoit que la CENA centralise et transmet les résultats provisoires à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs. La rapidité observée dans la compilation pourrait ainsi réduire les délais entre la proclamation provisoire et la validation finale du scrutin. La finalisation des paiements des agents électoraux et la transmission des résultats complets à la juridiction compétente constituent les prochaines étapes attendues dans le calendrier post-électoral.