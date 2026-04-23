Présidentielle au Bénin : la Cour constitutionnelle confirme l’élection de Romuald Wadagni

La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé ce jeudi 23 avril 2026, à Porto-Novo, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril. Romuald Wadagni, candidat soutenu par la mouvance présidentielle, est officiellement élu président de la République pour un mandat de sept ans.

L’annonce a été faite lors d’une audience publique présidée par Dorothée Sossa, président de la juridiction constitutionnelle. Cette proclamation entérine les résultats provisoires publiés le 16 avril, aucune contestation n’ayant été enregistrée dans le délai légal prévu pour les recours.

Aucun recours enregistré après les résultats provisoires

Selon la Cour constitutionnelle, les chiffres issus du scrutin sont devenus définitifs à l’issue du délai de cinq jours ouvert pour les éventuels contentieux électoraux. Le greffe de l’institution n’a enregistré aucune requête, ce qui a permis une validation sans modification des résultats annoncés précédemment.

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Romuald Wadagni et sa colistière Mariam Chabi Talata totalisent 94,27 % des suffrages exprimés. Le duo formé par Paul Hounkpè et Rock Hounwanou, présenté par la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), recueille 5,73 % des voix. Le taux de participation est établi à 63,55 %, selon les données rendues publiques par la juridiction. Cette proclamation met un terme au processus électoral engagé depuis plusieurs mois, en confirmant la victoire du candidat issu de l’actuel exécutif.

Une investiture prévue le 24 mai à Porto-Novo

Conformément à l’article 53 de la Constitution béninoise, le président élu doit prêter serment devant la Cour constitutionnelle avant son entrée en fonction. La cérémonie est fixée au 24 mai 2026 à Porto-Novo.

À l’issue de cette prestation de serment, Romuald Wadagni prendra officiellement ses fonctions à la tête de l’État à partir de zéro heure. Il succédera à Patrice Talon, en poste depuis 2016 et arrivé au terme de ses deux mandats constitutionnels.

Âgé de 49 ans, l’actuel ministre de l’Économie et des Finances devient le plus jeune président du Bénin depuis l’avènement du renouveau démocratique en 1990. Son élection ouvre une nouvelle phase institutionnelle, marquée par la transition entre l’administration sortante et la nouvelle équipe dirigeante.

Un mandat de sept ans encadré par la Constitution

Le mandat présidentiel issu de ce scrutin s’étendra sur sept ans, conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur pour cette élection. Cette durée marque une évolution par rapport au quinquennat précédemment appliqué. Durant cette période, le président élu devra mettre en œuvre son projet politique intitulé « Plus loin, Ensemble », qui devrait servir de base à l’élaboration du programme d’action du gouvernement.

Dans une première réaction après la publication des grandes tendances par la Commission électorale nationale autonome, Romuald Wadagni a déclaré vouloir inscrire son action dans une dynamique d’unité nationale, sans détailler les premières mesures envisagées. La prochaine étape institutionnelle reste la cérémonie de prestation de serment du 24 mai 2026, qui marquera l’entrée en fonction effective du nouveau président de la République du Bénin.