Présidentielle au Bénin : les pièces acceptées pour voter le dimanche 12 avril

À l’approche de l’élection présidentielle du dimanche 12 avril 2026, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a rendu publique la liste des documents permettant aux électeurs de justifier leur identité dans les bureaux de vote. L’annonce précise les pièces admises sur l’ensemble du territoire national le jour du scrutin.

Cette communication intervient alors que les préparatifs s’intensifient pour accueillir plusieurs millions d’électeurs attendus aux urnes. Les autorités entendent ainsi lever toute ambiguïté sur les conditions d’accès au vote.

Douze documents officiellement reconnus

Selon le ministère, douze types de pièces sont autorisés pour voter. La carte nationale d’identité, qu’elle soit valide ou expirée, figure parmi les principaux documents acceptés. La carte d’identité biométrique et le passeport, même périmé, sont également admis.

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La liste inclut aussi des pièces administratives et professionnelles telles que la carte consulaire, le permis de conduire ou encore la carte d’identité professionnelle. Les détenteurs d’un livret de pension comportant une photo peuvent également s’en servir pour s’identifier.

D’autres documents sont retenus, notamment le certificat du numéro personnel d’identification (fID), le certificat d’identification personnelle, la carte d’étudiant et la carte d’identité scolaire. La carte LEPI (Liste électorale permanente informatisée) complète cet ensemble.

Acceptation de documents expirés

Le ministère précise que plusieurs de ces pièces restent valables pour voter même lorsqu’elles ne sont plus en cours de validité. Cette disposition vise à permettre à un plus grand nombre de citoyens de participer au scrutin, en tenant compte des difficultés d’actualisation de certains documents administratifs.

Les électeurs sont invités à vérifier à l’avance la disponibilité de l’un de ces justificatifs afin d’éviter toute difficulté le jour du vote. L’identification constitue une étape obligatoire avant l’accès à l’isoloir.