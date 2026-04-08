Présidentielle au Bénin : L'ex-présdent Soglo annonce une déclaration

L’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo, doit s’exprimer publiquement jeudi 8 avril 2026 depuis son domicile à Cotonou. L’annonce a été rapportée par Bip Radio, qui cite un proche de l’ancien chef de l’État.

Cette prise de parole intervient à quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 12 avril. Figure politique majeure, l’ancien dirigeant, aujourd’hui âgé de 91 ans, a récemment multiplié les apparitions publiques malgré une mobilité réduite.

Une déclaration annoncée dans la fièvre électorale

Selon les informations relayées par Bip Radio, l’intervention de Nicéphore Soglo devrait porter sur la situation politique actuelle. L’ancien chef de l’État a déjà exprimé sa position sur les deux duos en lice pour la présidentielle. Au cours des derniers jours, il s’est notamment rendu à Bohicon où il a appelé les populations à soutenir le candidat Romuald Wadagni. Cette sortie sur le terrain marque un engagement visible dans la campagne, à un moment où les prises de position des anciennes figures de l’État suscitent une attention particulière.

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Un soutien déjà affiché au candidat du pouvoir

Les prises de parole récentes de Nicéphore Soglo laissent entrevoir une orientation claire de sa déclaration à venir. L’ancien président a publiquement affiché son soutien au candidat du pouvoir, rompant avec une posture de réserve observée par le passé dans certaines séquences électorales.

D’après les éléments avancés par Bip Radio, la déclaration du 8 avril pourrait préciser les motivations de ce choix politique. Elle devrait également détailler les raisons qui, selon lui, justifient un vote en faveur de la continuité. Toutefois, en l’absence de communication officielle publiée à ce stade, le contenu précis de cette intervention reste à confirmer.

Une intervention à l’approche du scrutin du 12 avril

L’annonce de cette déclaration intervient alors que la campagne électorale entre dans sa phase décisive. Les derniers jours précédant le vote sont traditionnellement marqués par des appels à la mobilisation et des prises de position de personnalités influentes.

Le calendrier électoral fixe la tenue du scrutin présidentiel au dimanche 12 avril 2026 sur l’ensemble du territoire national, conformément aux dispositions du code électoral en vigueur au Bénin. Les électeurs sont appelés à départager les candidats en lice à l’issue d’un vote à un tour.