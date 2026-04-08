Présidentielle au Bénin : Nicéphore Soglo renouvelle son appui à Romuald Wadagni et appelle à la mobilisation

L’ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo, a réaffirmé son soutien au candidat Romuald Wadagni ce mercredi 8 avril 2026, lors d’une déclaration faite à son domicile à Cotonou. Dans cette prise de parole, l’ancien chef de l’État confirme son alignement avec le duo Wadagni–Talata, soutenu par la mouvance présidentielle. Il renouvelle ainsi une position déjà exprimée plusieurs mois plus tôt et réitérée en pleine campagne électorale.

Au cours de son intervention, Nicéphore Soglo a salué le profil du candidat et son parcours au sein du gouvernement dirigé par le président Patrice Talon. Il a mis en avant le rôle joué par Romuald Wadagni dans la gestion des finances publiques et dans la conduite des réformes économiques engagées depuis 2016.

L’ancien président a également appelé les électeurs à soutenir cette candidature, qu’il présente comme une option de continuité dans l’action publique. « J’invite à une mobilisation générale pour propulser Romuald Wadagni à la tête de notre pays », a-t-il déclaré, dans un message adressé à l’ensemble des citoyens. Ce positionnement s’inscrit dans une stratégie de consolidation du camp présidentiel à l’approche du scrutin, marqué par une intensification des déplacements et des prises de parole des différents candidats.

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Une présence remarquée dans le Zou

Cette déclaration intervient quelques jours après une apparition de Nicéphore Soglo lors d’une mobilisation politique organisée le 2 avril à Bohicon par le candidat Romuald Wadagni. Ce déplacement s’inscrivait dans une tournée qui a conduit le duo à travers plusieurs localités du département du Zou, notamment Agbangnizoun, Abomey, Covè et Bohicon.

À Bohicon, l’ancien président avait fait une entrée remarquée en pleine intervention du candidat, dans une ambiance décrite comme particulièrement mobilisatrice par les organisateurs. Cette présence avait été interprétée comme un signal politique en direction des électeurs de la région, où l’ethnie fon est majoritaire.

Au cours de cette tournée, le candidat Wadagni a formulé plusieurs engagements à l’endroit des populations locales. À Agbangnizoun, il a notamment évoqué la modernisation du marché central, le soutien aux activités agricoles et artisanales, ainsi que l’amélioration de l’accès au financement pour les acteurs économiques.

Des enjeux électoraux à court terme

Le soutien affiché de Nicéphore Soglo intervient dans une phase décisive de la campagne électorale. La Commission électorale nationale autonome (CENA) a fixé la date du scrutin présidentiel au 12 avril 2026, avec un dispositif logistique déjà en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire.

La mobilisation des figures politiques d’envergure constitue un levier dans la dynamique de campagne, notamment dans les zones à forte densité électorale. Les prochains jours devraient être consacrés aux dernières actions de terrain et aux appels au vote avant la clôture officielle de la campagne, prévue conformément au calendrier électoral en vigueur.