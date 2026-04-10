Quand Trump défend Brigitte Macron pour régler ses comptes avec Candace Owens, elle répond sèchement

Donald Trump a pris la défense de Brigitte Macron jeudi 9 avril sur son réseau Truth Social, dans un message fleuve ciblant plusieurs figures conservatrices américaines opposées à sa campagne militaire contre l’Iran. Parmi elles, l’influenceuse Candace Owens, que le président américain a attaquée nommément pour avoir propagé une théorie complotiste visant la première dame de France.

Dans ce post long post sur son réseau social, Trump accuse Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens et Alex Jones d’avoir «un QI bas» et de n’être que des «ratés» cherchant à «s’approprier le mouvement MAGA». Le point commun de ces quatre personnalités : leur opposition publique à la guerre en Iran, qu’ils présentent comme une trahison de la doctrine isolationniste «America First». Certains l’accusent également d’avoir agi sous pression israélienne.

Brigitte Macron prise en étau entre deux feux conservateurs

C’est en s’en prenant à Candace Owens que Trump glisse son soutien inattendu à la première dame française. Il dénonce l’influenceuse pour avoir affirmé que Brigitte Macron serait née homme — une intox que Owens a contribué à mondialiser dès mars 2024, avant de lui consacrer une série de vidéos intitulée Becoming Brigitte, diffusée à partir de janvier 2025. Trump dit espérer que Brigitte Macron «gagnera beaucoup d’argent» dans la procédure judiciaire que le couple présidentiel français a engagée contre elle devant un tribunal américain.

Publicité

Le soutien tranche avec les déclarations du même Trump une semaine plus tôt, lorsqu’il raillait Emmanuel Macron en affirmant que le président français «se remet encore de son coup de poing dans la mâchoire» — une allusion à une altercation conjugale supposée. En sept jours, Brigitte Macron est passée, dans le discours trumpien, de cible implicite à femme «hautement respectée».

« Candace Owens, qui accuse la très respectée Première dame de France d’être un homme, ce qui est faux, et qui, je l’espère, gagnera beaucoup d’argent dans le procès en cours. Franchement, à mes yeux, la Première dame de France est bien plus belle que Candace, il n’y a même pas photo ! Ou encore Alex Jones, ruiné, qui débite des inepties et a perdu toute sa fortune, à juste titre, pour son attaque odieuse contre les familles des victimes de la tuerie de Sandy Hook, prétendant ridiculement qu’il s’agissait d’un canular.« , a écrit en partie le Président américain sur son réseau social.

Une procédure judiciaire en cours aux États-Unis

Candace Owens a réagi sur le réseau X en suggérant de «mettre Papi en maison de retraite». Elle avait déjà qualifié Trump de «génocidaire fou» après ses menaces contre la civilisation iranienne.

« Il est peut-être temps de placer papi en maison de retraite« , répond sèchement Candace Owens sur X avec une capture du post du Président Trump sur Truth Social.

Sur le plan judiciaire, le couple Macron a engagé des poursuites en diffamation contre Owens devant une juridiction américaine. En septembre 2025, Brigitte Macron s’était dite «fermement déterminée» à présenter des «preuves photographiques et scientifiques» pour démonter la rumeur. La procédure est toujours en cours, sans date d’audience rendue publique à ce stade.