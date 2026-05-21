France-Maroc : un traité inédit en préparation après le réchauffement diplomatique

Le Maroc et la France préparent un nouveau traité bilatéral destiné à renforcer durablement leur coopération stratégique. L’annonce a été faite mercredi à Paris par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue français Jean-Noël Barrot à l’issue de rencontres diplomatiques entre les deux parties.

Ce futur accord devrait être signé lors d’une prochaine visite d’État du roi Mohammed VI à Paris. Aucun calendrier officiel n’a toutefois été communiqué à ce stade.

Un accord présenté comme inédit

Les autorités des deux pays décrivent ce traité comme une première dans leurs relations diplomatiques respectives. Nasser Bourita a indiqué qu’il s’agirait du premier accord de cette nature conclu par le Maroc avec un État européen. Jean-Noël Barrot a affirmé de son côté que la France n’avait jamais signé un tel cadre de coopération de long terme avec un partenaire non européen.

Les contours précis du texte n’ont pas été dévoilés. Les échanges entre Rabat et Paris portent néanmoins sur plusieurs secteurs stratégiques déjà identifiés ces derniers mois, notamment la défense, la sécurité et l’aéronautique. Le Maroc occupe également une place importante dans la stratégie française en Afrique, particulièrement en direction de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel où Paris cherche à maintenir des relais diplomatiques et économiques.

Le Sahara occidental a relancé les relations bilatérales

Le rapprochement entre les deux capitales s’est accéléré depuis 2024, année durant laquelle la France a officiellement soutenu le plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara occidental. Cette position avait marqué un changement important dans la diplomatie française sur ce dossier sensible.

Cette évolution avait contribué à réduire les tensions accumulées ces dernières années entre Rabat et Paris. Les désaccords concernaient notamment la question des visas accordés aux ressortissants marocains ainsi que les divergences autour du Sahara occidental.

En octobre 2024, le président français Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI avaient déjà affiché leur volonté de renforcer les relations bilatérales à travers un « partenariat d’exception renforcé », selon un communiqué commun diffusé à l’époque par les autorités marocaines et françaises. La date de la future visite du souverain marocain en France, au cours de laquelle le traité pourrait être signé, n’a pas encore été annoncée officiellement.