Récurrence de l'adultère dans les foyers africains : Qu'est-ce qui pousse la femme à tromper son mari?

Autrefois, dans les sociétés africaines, l’adultère féminin n’était pas seulement un affront social ; c’était un séisme spirituel. On racontait que la terre « brûlait » sous les pieds de l’infidèle, et que le courroux des ancêtres pouvait s’abattre sur la progéniture. Pourtant, aujourd’hui, le constat est cinglant. Des capitales bouillonnantes aux villages les plus reculés, le « jardin secret » des épouses s’élargit. Ce qui était hier une porte ouverte sur la mort est devenu, pour beaucoup, un secret de polichinelle ou une quête de soi mal aiguillée.

Mariam (nom d’emprunt), 34 ans, mariée depuis dix ans et cadre dans une banque, confesse sans détour : « Mon mari est un homme bien, il subvient à tout. Mais émotionnellement, c’est le désert. On ne se parle plus, on ne se regarde plus. J’ai trouvé chez un autre cette attention, ce regard qui me fait sentir femme et non simple gestionnaire du foyer. Ce n’est pas de la méchanceté, c’est une survie affective. » Pour Clarisse (nom d’emprunt), la motivation est plus prosaïque. Commerçante dans un marché de la commune d’Abomey-Calavi, elle pointe du doigt la précarité. « Parfois, le mari ne suffit plus. Avec la vie chère, si un homme propose de payer les frais de scolarité que ton époux peine à réunir, la barrière morale tombe vite. L’argent est devenu le nerf de la fidélité ».

L’analyse des causes de ce phénomène révèle un cocktail explosif de facteurs socio-économiques et psychologiques. Au premier plan, la modernité couplée à l’essor des réseaux sociaux a brisé les barrières physiques et faciliter les rencontres discrètes tout en instaurant une culture de la comparaison permanente qui nourrit la frustration. À cela s’ajoute une précarisation économique croissante où l’infidélité peut parfois devenir une stratégie de survie face à un époux défaillant.

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Parallèlement, on observe une mutation des mentalités : l’émancipation féminine conduit plus en plus de femmes à rejeter le double standard traditionnel qui tolérait l’écart masculin tout en exigeant une pureté absolue de l’épouse. Enfin, le vide affectif et sexuel au sein du couple, souvent exacerbé par le stress urbain et l’absence de dialogue, finit par pousser l’autre vers une quête de reconnaissance et de plaisir hors du lit conjugal.

La révolution des corps

Le Dr Jean-Paul, sexologue et thérapeute de couple, voit dans cette recrudescence d’infidélité une libération — certes désordonnée — de la libido féminine. « L’insatisfaction sexuelle est le grand non-dit des foyers africains. Pendant longtemps, la femme africaine devait subir l’acte sans en jouir. Aujourd’hui, avec l’accès à l’information et l’influence de la culture mondiale, elles savent qu’elles ont droit au plaisir. Si le mari néglige cet aspect par orgueil ou par ignorance, elles finissent par aller chercher ce « climax » ailleurs. »

Le sexologue souligne également l’impact des réseaux sociaux : « WhatsApp, Instagram, Facebook… ont réduit la distance entre la tentation et l’acte. Le virtuel facilite le premier pas, gommant la peur du qu’en-dira-t-on. »

Selon un socio-anthropologue, professeur chercheur à l’université d’Abomey-Calavi au Bénin, ce que nous observons n’est pas une simple crise de moralité, mais une « mutation structurelle de la conjugalité. Dans l’Afrique précoloniale, le mariage n’était pas une affaire de sentiments individuels, mais une alliance entre deux clans. La femme était la garante de la pureté de la lignée, d’où la sévérité des sanctions rattachées à l’adultère. Aujourd’hui, nous sommes passés d’un mariage-alliance à un mariage-compagnonnage, basé sur l’amour et l’épanouissement personnel. »

Le chercheur explique que cette transition crée un vide normatif. La peur des ancêtres s’estompe, remplacée par des aspirations à la liberté individuelle portées par le féminisme et l’influence médiatique. « Ce qui pousse réellement la femme à l’acte, c’est souvent la rupture d’un contrat tacite. Dans la psyché moderne, si l’homme ne remplit plus son rôle (qu’il soit protecteur, pourvoyeur ou amant), la femme ne se sent plus liée par l’obligation de fidélité. Elle ne voit plus l’adultère comme un sacrilège métaphysique, mais comme une réponse à une carence. C’est le passage du « crime rituel » à la « faute contractuelle ». »

Le cri de la tradition et du dogme

Face à cette « modernité », les gardiens du temple s’alarment. Pour Dah Dagbégnon, chef traditionnel en milieu Adja au Bénin, nous assistons à une déchéance civilisationnelle. « Autrefois, le mariage était une alliance entre deux familles, deux lignées. Une femme savait que son sexe ne lui appartenait pas, il appartenait à la lignée. En trompant, elle empoisonne le sang de ses enfants. Si le monde va mal, c’est parce que la cellule familiale n’est plus protégée par l’interdit ». Pour le professeur David Koffi Aza qui intervenait dans une émission sur Tvc Bénin, « la question repose d’abord sur la méconnaissance par la femme de son propre corps ».

Le constat est tout aussi sévère chez les religieux. L’Abbé Marc, vicaire en paroisse, y voit une crise de foi : « Le féminisme mal compris pousse certaines à croire que l’égalité signifie s’aligner sur les travers des hommes. Sous prétexte de liberté, on détruit le sacrement. »

Les hommes, souvent pointés du doigt pour leur propre infidélité, se retrouvent aujourd’hui dans une position de vulnérabilité inédite. Narcisse (nom d’emprunt), dont le foyer a volé en éclats après avoir découvert l’infidélité de sa femme, témoigne : « C’est une humiliation totale. Dans notre culture, l’homme est le chef. Quand la femme trompe, c’est ta virilité et ton autorité qui sont piétinées devant la communauté. Beaucoup pardonnent pour les enfants, mais le cœur n’y est plus. On vit avec un fantôme. »

Un foyer à réinventer

L’infidélité féminine en Afrique n’est pas qu’une question de mœurs légères. Elle est le symptôme d’une société en transition, tiraillée entre des racines ancestrales rigides et une aspiration à une liberté individuelle sans boussole.

Si la peur de la « mort mystique » ne suffit plus à retenir les épouses, c’est peut-être que le dialogue et l’épanouissement mutuel doivent devenir les nouveaux piliers du foyer. Car, comme le rappelle un sage, « on ne retient pas un cœur par l’interdit, mais par la présence ». Pour que le tissu social africain ne se déchire pas davantage, une introspection collective sur la place du désir et du respect dans le mariage semble, plus que jamais, impérative.