Ruben Enaje crucifié pour la 37e et dernière fois aux Philippines après quatre décennies de dévotion

San Fernando (Pampanga), le charpentier et peintre en enseignes Ruben Enaje, 65 ans, s’est fait clouer en croix pour la 37e et dernière fois ce vendredi 3 avril 2026, dans le quartier de San Pedro Cutud, à San Fernando, dans la province de Pampanga, au nord de Manille.

Depuis 1986, chaque Vendredi saint, cet ancien ouvrier du bâtiment rejoue la Passion du Christ en se faisant transpercer les paumes et les pieds de clous de quatre pouces avant d’être hissé sur une croix en bois pendant plusieurs minutes. La décision d’y mettre fin est médicale autant que spirituelle : à 65 ans, Enaje souffre d’essoufflement croissant et peine à porter la croix jusqu’au sommet de la colline de Cutud.

Un vœu né d’un accident de chantier

La dévotion d’Enaje remonte à une chute survenue en 1986 depuis le troisième étage d’un immeuble en construction à Tarlac. Sorti indemne de l’accident, il avait interprété sa survie comme un signe divin et pris le vœu de rejouer la crucifixion chaque année en signe de gratitude. Ce qu’il avait initialement prévu pour neuf ans s’est prolongé pendant quatre décennies, interrompu seulement de 2020 à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19.

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Lors des rites de 2025, Enaje avait confié à GMA News : « L’année dernière, j’ai senti que c’était peut-être ma dernière. Je manquais de souffle. » Sa décision définitive a été confirmée début 2026.

Un successeur désigné, une tradition qui se poursuit

Le conseil municipal de San Fernando a adopté la résolution n° 071 reconnaissant Ruben Enaje comme « trésor culturel fernandino », saluant sa contribution au patrimoine religieux de la ville. La tradition de San Pedro Cutud, qui remonte à 1962, ne s’éteint pas avec lui.

Son successeur est Arnold Maniago, vétéran de la rite avec plus de vingt crucifixions à son actif. Sept autres hommes se sont inscrits pour participer aux rites cette année et devront passer un examen médical préalable avant d’être autorisés à monter sur la croix.

Entre 5 000 et 10 000 fidèles et touristes assistent chaque année à la cérémonie de Cutud, selon la responsable du tourisme de San Fernando, Ching Pangilinan. La prochaine édition, sans Enaje, est prévue le Vendredi saint 2027.