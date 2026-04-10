Taïwan : Xi Jinping défend la réunification avec Pékin devant l’opposante Cheng Li-wun

Le président chinois Xi Jinping a reçu, vendredi 10 avril à Pékin, Cheng Li-wun, présidente du Kuomintang (KMT). Cette rencontre intervient à l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et marque un échange inédit depuis plusieurs années entre les deux formations politiques.

Selon l’agence officielle chinoise Xinhua, la dirigeante taïwanaise a conduit une délégation ayant effectué des étapes dans la province du Jiangsu et à Shanghai avant de rejoindre la capitale chinoise. Il s’agit de la première visite de ce niveau pour une responsable du KMT en Chine continentale depuis près d’une décennie.

Une rencontre politique après dix ans d’interruption

Xi Jinping a souligné l’importance de cet échange entre le PCC et le KMT, estimant qu’il intervient à un moment clé pour les relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. Il a insisté sur la poursuite du rapprochement entre les populations des deux côtés, qu’il considère comme une évolution durable. Le dirigeant chinois a également évoqué la nécessité de maintenir la stabilité dans le détroit, en appelant à renforcer les échanges et la coopération.

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« L’indépendance de Taïwan » a été présentée comme un facteur de tension, Pékin réaffirmant son opposition à toute démarche en ce sens. Xi Jinping a indiqué vouloir travailler avec les partis et acteurs politiques taïwanais favorables au dialogue, en s’appuyant notamment sur le consensus de 1992, qui reconnaît l’existence d’une seule Chine, tout en laissant place à des interprétations différentes.

Pékin insiste sur le dialogue et l’intégration économique

Le président chinois a mis en avant l’ouverture du marché continental aux produits taïwanais, notamment agricoles et issus de la pêche, ainsi que les opportunités économiques offertes aux habitants de l’île. Il a encouragé le développement des échanges humains et économiques comme levier de rapprochement.

De son côté, Cheng Li-wun a affirmé, selon Xinhua, que les populations des deux rives appartiennent à une même communauté et a plaidé pour le maintien du cadre politique commun fondé sur le rejet de l’indépendance de Taïwan. Elle a également appelé à renforcer la coopération et les échanges entre les deux parties.

Une ligne inchangée face aux tensions politiques

Cette rencontre s’inscrit dans la position constante de Pékin, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire et défend une réunification à terme. Les autorités chinoises privilégient officiellement une approche pacifique, tout en refusant toute évolution vers une indépendance formelle de l’île.

Les relations entre Pékin et Taipei restent tendues depuis l’arrivée au pouvoir du Democratic Progressive Party (DPP), formation jugée moins favorable au dialogue avec la Chine continentale. Le président taïwanais Lai Ching-te incarne cette orientation politique. Dans ce contexte, les échanges entre Pékin et le Kuomintang, principal parti d’opposition à Taïwan, constituent l’un des rares canaux de communication politique directs entre les deux rives.