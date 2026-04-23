Trafic de drogue au Maroc : un Algérien impliqué a été arrêté par les autorités

La police d’Oujda a annoncé, le 23 avril, avoir procédé à l’arrestation de huit individus lors d’une opération visant un réseau de trafic de drogue le 22 avril. Parmi eux se trouvait un ressortissant algérien en situation irrégulière au Maroc, suspecté d’être impliqué dans une organisation criminelle spécialisée dans la commercialisation de substances psychotropes.

Menée en collaboration avec la Direction générale de la surveillance du territoire, l’intervention a permis de démanteler un réseau structuré disposant de moyens logistiques conséquents. Les huit personnes interpellées, âgées de 30 à 49 ans, ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête en cours.

Des ressources pour la distribution internationale

Selon le site Yabiladi, les fouilles réalisées ont permis de mesurer l’importance du dispositif mis en place. Les forces de l’ordre ont découvert 700 kilogrammes de résine de cannabis, accompagnés de matériel technologique composé de 25 drones, 155 batteries et 35 télécommandes. Huit véhicules ont également été saisis, soupçonnés d’avoir servi au transport des stupéfiants. L’ensemble de ces éléments suggère une organisation disposant de moyens logistiques importants pour ses opérations de livraison.

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En plus des stupéfiants, les forces de sécurité ont mis la main sur des bijoux ainsi qu’une somme d’argent en liquide estimée à environ 4,6 millions de dirhams marocains, présumée issue de ces activités illicites.

Un suspect recherché depuis longtemps

Les contrôles effectués dans les fichiers de sécurité nationaux ont révélé que l’un des huit suspects faisait déjà l’objet de recherches. Il était concerné par un mandat d’arrêt délivré par la Gendarmerie royale d’Oujda, en lien avec une précédente affaire présumée de trafic de drogues et de substances psychotropes. Son arrestation met ainsi un terme à une période durant laquelle il serait resté actif au sein de ce type de réseau criminel.

Les modalités d’inculpation et les suites judiciaires des huit suspects seront déterminées par les autorités judiciaires compétentes.